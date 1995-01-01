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    Малком перенес операцию на бедре и пропустит еще два месяца

    Вингер «Зенита» Малком перенес операцию на бедре, сообщает официальный твиттер клуба.

    После хирургического вмешательства бразилец будет восстанавливаться не менее двух месяцев.

    Таким образом, 22-летний футболист сможет вернуться на поле не ранее весенней части сезона.

    • «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
    • Бразилец успел провести два матча. С 10 августа он не играет.
    • По словам гендиректора петербургского клуба Александра Медведева, у футболиста повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
    • Из-за этой травмы карьера спортсмена может оказаться под угрозой.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии47
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      Рейтинг: +3013

      Рубинище 21 секунду назад

      Поможет в плей оф теперь только. ну и хоть к зиме привыкнет безболезненно. футбол в ноябре-декабре для бразильцев с непривычки- тихий ужас просто. очень жаль конечно, но теперь понятно, почему такого футболиста Барселона отпустила

      0
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      Рейтинг: +1294

      Бриг 5 минут назад

      Вот отчего он в Барсе не заиграл. А как он медосмотр проходил? Кто-то был очень заинтересован...

      0
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      Рейтинг: +1681

      Иван_Невский 20 минут назад

      может пора тренеров по физподготовке и медиков проверить, после рецидива у Мамманы. и Кузяеев что то медленно выздоравливает.

      0
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      Рейтинг: +62

      Barçist 33 минуты назад

      Печаль,нехорошо получилось.В Барсе он играл,когда выпускали.Проблем с травмами,в отличии от того же Дембеле ,не было.Бывало пропускал пару недель,но так долго нет,в запасе был всегда.Игрок он хороший,своё покажет ещё и пользу Зениту принесёт несомненно.

      3
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      Рейтинг: +1714

      neveldomha 45 минут назад

      После событий с Малкомом стоит задать вопрос к начальнику мед службы, и селекционерам. Уверен, что травма Малкома не была получена в России, а является следствием ранее полученной. Как так получилось, что медики это профукали? Как вообще изучалась мед карта игрока и вообще изучалась ли? Получается на 40 лямов кинули клуб.

      0
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      Рейтинг: +191

      alarm 1 час назад

      халк и витсель тоже тяжело начинали, и уж точно в первую свою осень не были теми самыми. ну пропустит малком полгода, во второй половине забьёт пару голов и отдаст 3 передачи - а вот со следующего сезона начнёт рвать и жарить шашлык из свинины. через 3-4 года уедет в китай за 100 лямов, чем вызовет нехилое возгорание в тарасовке!

      0
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      Рейтинг: +844

      Джой > alarm 37 минут назад

      Главное чтобы не вышел на 12 минут в Марте и не было подозрения на рецидив.

      2
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      Рейтинг: +6270

      батог > alarm 5 минут назад

      Выйдет в марте и на свиней не попадет в этом сезоне, а вот кони по яйцам могут на пинать !

      0
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      Рейтинг: +148

      Yuriysss 1 час назад

      Но тут все понятно, до зимы отсидится под видом травмы, а потом наверное свалит куда нибудь!!! Зенит сделал только один нормальный трансфер и это был Халк!!!

      2
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      Рейтинг: +7571

      parevg > Yuriysss 57 минут назад

      Нет, Кришито.

      0
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      Рейтинг: +844

      Джой > parevg 36 минут назад

      Нет,Продажа Заболотного!

      4
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      Рейтинг: +3013

      Рубинище > Yuriysss 25 минут назад

      Халк, Витсель, Гарай. Дани. Бариос с Азмуном ещё-много кого норм

      1
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      Рейтинг: +270

      Rus9I 1 час назад

      Н-да, такое себе удовольствие купить игрока, а он сразу лазарет....
      Он вообще успел сыграть за Зенит?
      Но что, здоровья ему конечно, посмотрим на него когда выздоровит.

      2
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      Рейтинг: +155

      _Scorpio_ 1 час назад

      И чего все захлебываются от сарказма? Ну травма у человека, кто от этого застрахован? Или может быть кто-то надеется, что из-за этого он сразу играть разучится? Так этого не будет. Купили отличного игрока, скоро он всем это продемонстрирует. Меня вообще поражает с какой радостью воспринимается травма человека. Народ, вы вообще адекватные?

      6
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      Рейтинг: -8

      xavo83 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жека, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Сайт - khl-insider.com

      -4
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