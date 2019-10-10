Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Малком перенес операцию на бедре и пропустит еще два месяца

Малком перенес операцию на бедре и пропустит еще два месяца

10 октября 2019, 10:37
58

Вингер «Зенита» Малком перенес операцию на бедре, сообщает официальный твиттер клуба.

После хирургического вмешательства бразилец будет восстанавливаться не менее двух месяцев.

Таким образом, 22-летний футболист сможет вернуться на поле не ранее весенней части сезона.

  • «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
  • Бразилец успел провести два матча. С 10 августа он не играет.
  • По словам гендиректора петербургского клуба Александра Медведева, у футболиста повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
  • Из-за этой травмы карьера спортсмена может оказаться под угрозой.

Источник: Официальный твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (58)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr2112
1570694044
Сначала был Маркизио, которому не хвтало денег на лечение и он заключил контракт с "Зенитом", теперь вот "нищенствующий" Малком, которого мы также брали для усиления.
Ответить
Spartak Piter
1570695474
Самое интересное то, что не один болельщик из газпромовской команды не вкурил что происходт))
Ответить
rash1959
1570695506
Зато зенит сэкономит на его бонусах, проsрали только "40+5".
Ответить
Я - легенда
1570695532
После этой новости во мне борются две мысли: 1) Эх, жалко парня! Здоровья ему! 2) Ну вот, купили больного за десятки миллионов - теперь в лазарете, на поле команде не помогает. Всё-таки в хитропопой Европе всё просекают - кого можно продать в Россию, а кого нет. Хорошего игрока, нужного себе, не отдали бы.
Ответить
Из Твери Леха
1570695741
В Барсе небось кипятком ссутся от смеха.
Ответить
NEONFOL
1570696410
Зенитовские скауты красавчики, жаль только остальных игроков клуба, им и за него отрабатывать, это и дураку было понятно, что Барса не тот клуб который отдаст молодого перспективного напа непонятно куда, по европейскому ценнику не столь большие деньги, вспомнить тех же азаров, неймаров, мбаппе, но для нашего чемпа это баснословные деньги, жаль откровенно всех болел, очередной нигер в помойку
Ответить
_Scorpio_
1570697239
И чего все захлебываются от сарказма? Ну травма у человека, кто от этого застрахован? Или может быть кто-то надеется, что из-за этого он сразу играть разучится? Так этого не будет. Купили отличного игрока, скоро он всем это продемонстрирует. Меня вообще поражает с какой радостью воспринимается травма человека. Народ, вы вообще адекватные?
Ответить
Yuriysss
1570698695
Но тут все понятно, до зимы отсидится под видом травмы, а потом наверное свалит куда нибудь!!! Зенит сделал только один нормальный трансфер и это был Халк!!!
Ответить
Barçist
1570700828
Печаль,нехорошо получилось.В Барсе он играл,когда выпускали.Проблем с травмами,в отличии от того же Дембеле ,не было.Бывало пропускал пару недель,но так долго нет,в запасе был всегда.Игрок он хороший,своё покажет ещё и пользу Зениту принесёт несомненно.
Ответить
neft44
1570704652
хахааххаахахахххаахахахахах за 40 лямов, лечиться к дурачкам приехал
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+