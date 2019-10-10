Малком перенес операцию на бедре и пропустит еще два месяца

Вингер «Зенита» Малком перенес операцию на бедре, сообщает официальный твиттер клуба.
После хирургического вмешательства бразилец будет восстанавливаться не менее двух месяцев.
Таким образом, 22-летний футболист сможет вернуться на поле не ранее весенней части сезона.
- «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
- Бразилец успел провести два матча. С 10 августа он не играет.
- По словам гендиректора петербургского клуба Александра Медведева, у футболиста повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
- Из-за этой травмы карьера спортсмена может оказаться под угрозой.
Источник: Официальный твиттер «Зенита»