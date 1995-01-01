Малком перенес операцию на бедре и пропустит еще два месяца

Поможет в плей оф теперь только. ну и хоть к зиме привыкнет безболезненно. футбол в ноябре-декабре для бразильцев с непривычки- тихий ужас просто. очень жаль конечно, но теперь понятно, почему такого футболиста Барселона отпустила
Вингер «Зенита» Малком перенес операцию на бедре, сообщает официальный твиттер клуба.
После хирургического вмешательства бразилец будет восстанавливаться не менее двух месяцев.
Таким образом, 22-летний футболист сможет вернуться на поле не ранее весенней части сезона.
- «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
- Бразилец успел провести два матча. С 10 августа он не играет.
- По словам гендиректора петербургского клуба Александра Медведева, у футболиста повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
- Из-за этой травмы карьера спортсмена может оказаться под угрозой.