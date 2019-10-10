Малком перенес операцию на бедре и пропустит еще два месяца

Вингер «Зенита» Малком перенес операцию на бедре, сообщает официальный твиттер клуба.

После хирургического вмешательства бразилец будет восстанавливаться не менее двух месяцев.

Таким образом, 22-летний футболист сможет вернуться на поле не ранее весенней части сезона.