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    Игнатьев: «Цель сборной России – набрать шесть очков в ближайших матчах и решить задачу выхода на Евро»

    Защитник «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матчей отбора Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

    «Не знаю, на какой позиции буду играть в сборной – где скажут, там и выйду. Очень хочется помочь национальной команде, если мне предоставят такую возможность. Наша цель – набрать шесть очков в ближайших матчах и решить задачу выхода на Евро», – сказал Игнатьев.

    • В шести турах сборная России набрала 15 очков, проиграв только Бельгии.
    • Для выхода на Евро-2020 команде Станислава Черчесова осталось набрать четыре очка в четырех матчах.

    Источник: «Известия»

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