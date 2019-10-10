Игнатьев: «Цель сборной России – набрать шесть очков в ближайших матчах и решить задачу выхода на Евро»

Защитник «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матчей отбора Евро-2020 против Шотландии и Кипра.
«Не знаю, на какой позиции буду играть в сборной – где скажут, там и выйду. Очень хочется помочь национальной команде, если мне предоставят такую возможность. Наша цель – набрать шесть очков в ближайших матчах и решить задачу выхода на Евро», – сказал Игнатьев.
- В шести турах сборная России набрала 15 очков, проиграв только Бельгии.
- Для выхода на Евро-2020 команде Станислава Черчесова осталось набрать четыре очка в четырех матчах.
Источник: «Известия»