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  • Игнатьев: «Цель сборной России – набрать шесть очков в ближайших матчах и решить задачу выхода на Евро»

Игнатьев: «Цель сборной России – набрать шесть очков в ближайших матчах и решить задачу выхода на Евро»

10 октября 2019, 09:59
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Защитник «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матчей отбора Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

«Не знаю, на какой позиции буду играть в сборной – где скажут, там и выйду. Очень хочется помочь национальной команде, если мне предоставят такую возможность. Наша цель – набрать шесть очков в ближайших матчах и решить задачу выхода на Евро», – сказал Игнатьев.

  • В шести турах сборная России набрала 15 очков, проиграв только Бельгии.
  • Для выхода на Евро-2020 команде Станислава Черчесова осталось набрать четыре очка в четырех матчах.

Источник: «Известия»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Шотландия Кипр Игнатьев Владислав
Комментарии (1)
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Я - легенда
1570720158
А в Википедии сказано, что рост Игнатьева - 180 см и вес 72 кг. (На Бомбардире - 184 и 77, соответственно). Судя по тому, что мы видим на экране, данные Бомбардира ближе к действительности ))
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