Защитник пражской «Спарты» Сачек забил автогол задом

В пражском дерби «Славия» одержала победу над «Спартой» со счетом 3:0.

Один из голов забил в свои ворота защитник «Спарты» Михал Сачек. При счете 0:1 на 55-й минуте хавбек «Славии» Петер Олаинка в штрафной соперника ударил по воротам, однако попал в Сачека. От зада защитника «Спарты» мяч залетел в сетку.