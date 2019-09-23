Защитник пражской «Спарты» Сачек забил автогол задом

Михал, следи за российским чемпионатом, поймёшь, как правильно пользоваться этой частью тела. Пример - Вадим Евсеев из Уфы, Евгений Чернов из Ростова и др.
В пражском дерби «Славия» одержала победу над «Спартой» со счетом 3:0.
Один из голов забил в свои ворота защитник «Спарты» Михал Сачек. При счете 0:1 на 55-й минуте хавбек «Славии» Петер Олаинка в штрафной соперника ударил по воротам, однако попал в Сачека. От зада защитника «Спарты» мяч залетел в сетку.
- «Славия» занимает первое место в чемпионате Чехии с 26 очками, «Спарта» – седьмое с 14 очками.
- Ранее во время матча 9-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уфой» (0:0) произошел забавный эпизод: главный тренер башкирской команды Вадим Евсеев задницей остановил мяч, покинувший пределы поля.
September 23, 2019