Главные новости дня. РФС отказал Кокорину в регистрации, «Спартак» проиграл четвертый матч подряд

Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин.

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Месси презентовал собственный бренд одежды.

«Зенит»: «Кокорин прошел медосмотр и в ближайшее время приступит к тренировкам по индивидуальной программе».

РФС отказал Кокорину в регистрации. «Зенит» сможет заявить игрока только зимой.

РФС – об отказе Кокорину в заявке: «Решение направлено на недопущение злоупотреблений своими правами в ущерб равенству участников».

РПЛ. «Спартак» всухую проиграл «Уфе» и потерпел четвертое поражение подряд.

«Ситуация была очень болезненной». «Краснодар» объявил о разрыве контракта с Мамаевым.

Семак разнес РФС за отказ в регистрации Кокорина. Его могли заявить в порядке исключения