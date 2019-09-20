Главные новости дня. РФС отказал Кокорину в регистрации, «Спартак» проиграл четвертый матч подряд

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2019 23:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3227

      paracetamol 45 минут назад

      Спартак с рекордом!

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