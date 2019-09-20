Семак разнес РФС за отказ в регистрации Кокорина. Его могли заявить в порядке исключения

Пост уже удален.

Комитет РФС по статусу игроков отказался регистрировать Александра Кокорина вне трансферного окна. Формально такая возможность была: в соответствующем правиле в регламенте есть исключения, и подобные случаи рассматривает заседание РФС по статусу игроков. Например, на сегодняшнем заседании разбирались семь случаев, и в пяти из них клубам разрешили зарегистрировать игрока.

Семак жестко раскритиковал решение, но сразу же удалил пост

Пост в инстаграме Семака появился на пару минут раньше, чем официальное заявление на сайте РФС. Тренер «Зенита» посчитал, что наказание, которое уже понес Кокорин, и так было чрезмерным.

«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину А. заниматься его работой. Мало того что он год провeл за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания), так теперь его решили ещe на 5 месяцев оставить без футбола...

Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается Саша опасен не только для общества, но и для футбола... На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение», – написал Семак.

Через несколько минут эмоциональное заявление было удалено. «Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки», – объяснил свое решение Семак.

Комментарий РФС: Кокорина не заявили, потому что он вышел из тюрьмы на день позже

РФС выпустили отдельный комментарий по самому резонансному решению комиссии. Мы дадим основные тезисы, а полностью его можно прочитать здесь.

Статья 14 Регламента РФС действительно позволяет зарегистрировать игрока позже срока дозаявки, но такое решение принимается только « при условии сохранения целостности спортивных соревнований »

» Кокорина не регистрируют, потому что « у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года)»

подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года)» «Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применений норм – исключений регламентных документов РФС»

Второй пункт – единственное указание на конкретное нарушение, которое не позволило зарегистрировать игрока. Кокорин вышел по УДО 17 сентября: получается, «Зенит» и Кокорин опоздали всего на один день.

Руководство «Зенита» прокомментировало решение сдержанно

Сразу после новости «РИА Новости» взяли комментарий у генерального директора клуба Александра Медведева. Он не стал критиковать решение РФС и отметил, что Кокорину в любом случае потребуется время на набор формы.

«Что здесь комментировать. Такой закон. Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определенная процедура, дело не только в сроках. Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное – чтобы Александр вышел на игровую форму. С командой он тренироваться может. Запретов нет», – заявил Медведев.

Что еще разбирал РФС?

Комитет разрешил зарегистрировать следующих игроков:

Вратаря «Динамо» Александра Шеплякова. В прошлом сезоне футболист играл за молодежку «Ахмата», а сейчас, вероятно, понадобился клубу из-за травмы Шунина.

Нападающего «Енисея» Хуана Лескано. Аргентинец в прошлом сезоне выступал за «Анжи», а до этого уже успешно играл за «Енисей» и СКА.

Нападающего «Текстильщика» Владислава Сиротова. До этого лета он год играл в чемпионате Польши за «Заглембе».

Еще двух игроков из ПФЛ: Артема Селюкова из «Волги» и Станислава Антипова из «Иртыша».

Все вышеперечисленные игроки остались без клуба этим летом. Основное отличие от кейса Кокорина – в начале сентября, будучи свободными агентами, они уже могли тренироваться и вести переговоры с новыми клубами.

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