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    «Зенит»: «Кокорин прошел медосмотр и в ближайшее время приступит к тренировкам по индивидуальной программе»

    «Зенит» опубликовал на официальном сайте заявление касательно медицинского обследования нападающего Александра Кокорина.

    «Вчера, 19 сентября, нападающий прибыл в Петербург и прошел медицинский осмотр в международном медицинском центре «СОГАЗ».

    Игрок прошел тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также процедуры ЭКГ и УЗИ. В ближайшее время футболист приступит к тренировкам по индивидуальной программе», – говорится в публикации клуба.

    • Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.
    • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
    • Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7424

      parevg 4 минуты назад

      Когда сидел в КПЗ, адвокат говорил что если не выпустить, то колено придется менять на искусственное, и с футболом завязывать, после суда, в колонии уже играл, теперь контракт и тренировки в Зените...
      Так я у думал что адвокат чушь несет, чтобы этого нытика под подписку выпустили.

      0
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      Рейтинг: +1272

      Борат 8 минут назад

      Ждём на поле!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2735

      Путник 13 18 минут назад

      Ждём Саню на поле..

      1
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      Рейтинг: +499

      Красный май 27 минут назад

      Колено береги, главное. Оно, если верить новостям, в труху давно.

      2
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      Рейтинг: +1417

      Валерий1965 29 минут назад

      Удачи ему! Он нужен команде!

      2
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      Рейтинг: +23

      vmonomah17 29 минут назад

      Так он в суде же плакал, что у него же нога болела, чуть ли не инвалидом стал )))

      2
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      Рейтинг: +7034

      Skull_Boy 30 минут назад

      Этому жирному дятлу футбол противопоказан

      -1
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      Рейтинг: +255

      Artemka444 52 минуты назад

      надеюсь всё получится у него!!!!

      1
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      Рейтинг: +490

      dimmmka 58 минут назад

      Оригинально...сначала контракт подписали потом медосмотр. Показуха.

      0
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      Рейтинг: +426

      lexazenit_89 1 час назад

      УДАЧИ АЛЕКСАНДР!!!!

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