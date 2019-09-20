«Зенит»: «Кокорин прошел медосмотр и в ближайшее время приступит к тренировкам по индивидуальной программе»

«Зенит» опубликовал на официальном сайте заявление касательно медицинского обследования нападающего Александра Кокорина.

«Вчера, 19 сентября, нападающий прибыл в Петербург и прошел медицинский осмотр в международном медицинском центре «СОГАЗ».

Игрок прошел тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также процедуры ЭКГ и УЗИ. В ближайшее время футболист приступит к тренировкам по индивидуальной программе», – говорится в публикации клуба.