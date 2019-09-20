«Зенит»: «Кокорин прошел медосмотр и в ближайшее время приступит к тренировкам по индивидуальной программе»

Когда сидел в КПЗ, адвокат говорил что если не выпустить, то колено придется менять на искусственное, и с футболом завязывать, после суда, в колонии уже играл, теперь контракт и тренировки в Зените...
Так я у думал что адвокат чушь несет, чтобы этого нытика под подписку выпустили.
«Зенит» опубликовал на официальном сайте заявление касательно медицинского обследования нападающего Александра Кокорина.
«Вчера, 19 сентября, нападающий прибыл в Петербург и прошел медицинский осмотр в международном медицинском центре «СОГАЗ».
Игрок прошел тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также процедуры ЭКГ и УЗИ. В ближайшее время футболист приступит к тренировкам по индивидуальной программе», – говорится в публикации клуба.
- Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.
- Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
- Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.