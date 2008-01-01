РФС отказал Кокорину в регистрации. «Зенит» сможет заявить игрока только зимой

еще один талант губит недоделанная рфс!дайте парню реабилитироваться в футболе!!эдуард стрельцов после зоны стал выдающимся футболистом!!вам пример ни о чем не говорит?наверное нет!тогда вас гнать и набрать тех,кто в этом понимает!а вы просто ноль!
Завершилось заседание комитета РФС по статусу игроков. Оно отказало «Зениту» и Александру Кокорину в регистрации футболиста на осеннюю часть чемпионата России. Теперь клуб заявит форварда только зимой.
«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину А. заниматься его работой. Мало того что он год провeл за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания....так теперь его решили ещe на 5 месяцев оставить без футбола...
Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается Саша опасен не только для общества,но и для футбола...На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение»*, – написал главный тренер «Зенита» Сергей Семак в социальной сети.
* – орфография и пунктуация автора сохранены.
UPD: позже Сергей Семак удалил пост.
- Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.
- Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
- Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.