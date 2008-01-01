РФС отказал Кокорину в регистрации. «Зенит» сможет заявить игрока только зимой

Завершилось заседание комитета РФС по статусу игроков. Оно отказало «Зениту» и Александру Кокорину в регистрации футболиста на осеннюю часть чемпионата России. Теперь клуб заявит форварда только зимой.

«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину А. заниматься его работой. Мало того что он год провeл за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания....так теперь его решили ещe на 5 месяцев оставить без футбола...

Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается Саша опасен не только для общества,но и для футбола...На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение»*, – написал главный тренер «Зенита» Сергей Семак в социальной сети.

* – орфография и пунктуация автора сохранены.

UPD: позже Сергей Семак удалил пост.