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    РФС отказал Кокорину в регистрации. «Зенит» сможет заявить игрока только зимой

    Завершилось заседание комитета РФС по статусу игроков. Оно отказало «Зениту» и Александру Кокорину в регистрации футболиста на осеннюю часть чемпионата России. Теперь клуб заявит форварда только зимой.

    «Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину А. заниматься его работой. Мало того что он год провeл за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания....так теперь его решили ещe на 5 месяцев оставить без футбола...

    Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается Саша опасен не только для общества,но и для футбола...На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение»*, – написал главный тренер «Зенита» Сергей Семак в социальной сети.

    * – орфография и пунктуация автора сохранены.

    UPD: позже Сергей Семак удалил пост.

    • Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.
    • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
    • Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.

    Источник: инстаграм Сергея Семака

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии34
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      Рейтинг: +10919

      sssrspartak 18 минут назад

      еще один талант губит недоделанная рфс!дайте парню реабилитироваться в футболе!!эдуард стрельцов после зоны стал выдающимся футболистом!!вам пример ни о чем не говорит?наверное нет!тогда вас гнать и набрать тех,кто в этом понимает!а вы просто ноль!

      -1
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      Рейтинг: +2500

      пряник929 18 минут назад

      справедливо, подождем до конца года.... герой может еще пойти на второй круг - за решеткой не исправляют, исправлять надо было пока поперек лавки лежал, сейчас будет по воспитанию... отчим за ним приехал и по ноге журналиста проехал и даже не вышел посмотреть... не надо эту хрень в топ новостей ставить, есть более интересные вещи, именно о футболе!!!

      1
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      Рейтинг: +247

      Swamp_07 19 минут назад

      РФС сама на податях от тотализаторов сидит.

      0
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      Рейтинг: +148

      Давид59 31 минуту назад

      Я думаю, Богданыч имел ввиду следующее: за драки(со стулом и без стула) никогда сроков не давали. Наказать надо было, но не в тюрьму же. Тут совершенно очевидно столкнулись интересы влиятельных людей. Побит был не просто водитель телеведущей, а водитель человека, который проводил 5 лет прямую линию с сами знаете кем.

      1
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      Рейтинг: +275

      S.K.V. 38 минут назад

      Семак лучше бы промолчал.

      0
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      Рейтинг: +1311

      sovok 42 минуты назад

      А я согласен с Семаком.

      3
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      Рейтинг: +657

      Ганнибал Лектор > sovok 29 минут назад

      Все адекватные люди согласны с Семаком

      1
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      Рейтинг: +1234

      Бриг 52 минуты назад

      Исключения из правил не заслужил. Это очевидно. Семак недопонял.

      0
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      Рейтинг: +1388

      general.lizyukov 1 час назад

      Богданыч, ну как так... Думал, ты вменяемый взрослый мужик, а ты такой же пацан (((

      8
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      Рейтинг: +5092

      Антибиотик > general.lizyukov 49 минут назад

      Сто процентов! Я тоже не ожидал такого бреда от Семака.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1374

      Shaitan. 1 час назад

      Ну главное что контракт уже успели подписать. А то кокоша пол года бы мог без зарплаты сидеть. Год травма, год в тюрьме, пол года до заявки посидит еще, главное что бабки платят.
      Через пару недель там им с Мамаевым пора 11 лет дружбы отмечать, так что встретимся на поле через года два)

      6
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      Рейтинг: +997

      Sviro 1 час назад

      "проступок, который совершали 99% мужского населения" Что, 99% мужского населения, здоровые и молодые спортсмены собираются кучей и колотят ногами и стульями одного человека? Семак совсем шизанулся?

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