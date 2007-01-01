РФС – об отказе Кокорину в заявке: «Решение направлено на недопущение злоупотреблений своими правами в ущерб равенству участников»

Форварду Александру Кокорину официально отказано в регистрации как футболисту «Зенита» на осеннюю часть чемпионата России. Мотивировка решения опубликована на официальном сайте РФС.

«Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Согласно статье 14 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов в виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение Комитета о такой регистрации принимается с учeтом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований.

Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года). При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период.

Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применений норм – исключений регламентных документов РФС», – объяснили в комитете по статусу игроков.