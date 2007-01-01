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    РФС – об отказе Кокорину в заявке: «Решение направлено на недопущение злоупотреблений своими правами в ущерб равенству участников»

    Форварду Александру Кокорину официально отказано в регистрации как футболисту «Зенита» на осеннюю часть чемпионата России. Мотивировка решения опубликована на официальном сайте РФС.

    «Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Согласно статье 14 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов в виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение Комитета о такой регистрации принимается с учeтом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований.

    Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года). При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период.

    Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применений норм – исключений регламентных документов РФС», – объяснили в комитете по статусу игроков.

    • Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.
    • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
    • Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.

    Источник: РФС

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1875

      ухоженный крокодил 40 минут назад

      С подачи Мудко.

      1
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      Рейтинг: +1234

      Бриг 53 минуты назад

      А с какой стати применять исключение? Причина уважительная? Родину защищал и не успел зарегистрироваться?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      vmonomah17 1 час назад

      Кокоша молодец - успел с газпромом контракт подписать. Теперь будет спокойно до зимы дома лежать и зп получать)))

      2
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      Рейтинг: +3197

      paracetamol 1 час назад

      Гинеру и Федуну мог быть нанесен ущерб. А то, что их клубишки наносят ущерб имиджу страны, - это дело десятое.

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