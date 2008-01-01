«Ситуация была очень болезненной». «Краснодар» объявил о разрыве контракта с Мамаевым

Как и ожидалось, «Краснодар» расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Футболист на этой неделе по УДО покинул исправительное учреждение.

«Сегодня ФК «Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.

Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты (см. видео ниже – прим. «Бомбардир»)» – сказано в заявлении южан.