«Ситуация была очень болезненной». «Краснодар» объявил о разрыве контракта с Мамаевым

Галицкий молодец,,,сказал сделал,,,,
Как и ожидалось, «Краснодар» расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Футболист на этой неделе по УДО покинул исправительное учреждение.
«Сегодня ФК «Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.
Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты (см. видео ниже – прим. «Бомбардир»)» – сказано в заявлении южан.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.