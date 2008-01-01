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    «Ситуация была очень болезненной». «Краснодар» объявил о разрыве контракта с Мамаевым

    Как и ожидалось, «Краснодар» расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Футболист на этой неделе по УДО покинул исправительное учреждение.

    «Сегодня ФК «Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.

    Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты (см. видео ниже – прим. «Бомбардир»)» – сказано в заявлении южан.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 20:48
    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +12261

      slavutiq70 16 минут назад

      Галицкий молодец,,,сказал сделал,,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1535

      Kollljan 22 минуты назад

      Да! Молодцы! Сливайте и дальше по 5:0 всем кому не лень.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +499

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ > Kollljan 21 минуту назад

      У Краснодара лучшие моменты впереди.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1752

      Виталий Орехов > Kollljan 19 минут назад

      Коммент, наверное, ни к этой статье? Перепутал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1752

      Виталий Орехов > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 18 минут назад

      + 1 000 000!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12261

      slavutiq70 > Kollljan 15 минут назад

      А что с Мамаевым лучше было бы??????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12261

      slavutiq70 > Kollljan 2 минуты назад

      А вот как раз и сливают ,,,,,что многие зажрались,,,,а вот расторжение контракта с Мамаевым как раз шаг в воспитание молодых,,,что за всё в жизни надо платить,,,а у Краснодара своя академия и что подумали бы молодые если б взяли Мамая назад в клуб,,,,что всё можно и всё дозволено?????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7753

      Serjoga 24 минуты назад

      Уважаю Галицкого как мужика! Мужик сказал-мужик сделал!

      5
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      Рейтинг: -19

      Каменный стояк 28 минут назад

      На коленях у Мамая прощения просили и мешок денег отступных дали вдогонку.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1752

      Виталий Орехов 39 минут назад

      Все правильно! Честная игра (Фейр-плей), не то что у Зени. Репутация дороже денег! С большим Уважением к руководству Краснодара!

      6
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      ...
      Рейтинг: +499

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ > Виталий Орехов 22 минуты назад

      Поддерживаю.Сейчас забыввют о репутации Клуба

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1324

      richi > Виталий Орехов 19 минут назад

      Ты такой чеснок? Всю жизнь дорогу по пешеходному переходишь? ни чего не нарушал? Да и сам Галицкий без нарушений закона не смог бы заработать подобных денег... давайте всех в тюрьму, а потом гнобить...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1324

      richi > Виталий Орехов 17 минут назад

      Херню не пиши. Всеми клубами руководит ворье.

      0
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      Рейтинг: +1752

      Виталий Орехов > richi 15 минут назад

      Да нет, я не чеснок! Скорее я тот, кто сажает чеснок. Да, ещё! По пешеходному переходу не хожу. Я его проезжаю!

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      Рейтинг: +12261

      slavutiq70 > richi 11 минут назад

      Не знаю что там нарушал Галицкий или нет,,,,,Но результат его труда на лицо,,,прекрасный стадион,,,парк тоже охеренный да и академию содержит за свой счёт,,,,побольше бы таких вот нарушителей смотри и Россия стала бы по настоящему великой,,,,

      2
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      Рейтинг: +1752

      Виталий Орехов > richi 9 минут назад

      Явно то, что тебя не зовут Денис Пак.

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