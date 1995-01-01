«Спорт-Экспресс»: сегодня Мамаев может расторгнуть контракт с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прилетел в одноименный город.
По информации источника, цель визита – расторжение контракта с действующим клубом.
Павел Мамаев не был заявлен «Краснодаром» для участия в матчах РПЛ и независимо от результата переговоров с руководством клуба сможет сыграть не ранее второй половины чемпионата России.
После ареста футболиста краснодарский клуб был намерен разорвать контракт с Мамаевым и направил заявление на расторжение трудового соглашения в палату РФС, но, по версии Sport24, из-за большого количества травм футболистов центра поля, руководство клуба передумало насчет бывшего заключенного и готово продолжить сотрудничество.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.