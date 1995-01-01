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    «Спорт-Экспресс»: сегодня Мамаев может расторгнуть контракт с «Краснодаром»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прилетел в одноименный город.

    По информации источника, цель визита – расторжение контракта с действующим клубом.

    Павел Мамаев не был заявлен «Краснодаром» для участия в матчах РПЛ и независимо от результата переговоров с руководством клуба сможет сыграть не ранее второй половины чемпионата России.

    После ареста футболиста краснодарский клуб был намерен разорвать контракт с Мамаевым и направил заявление на расторжение трудового соглашения в палату РФС, но, по версии Sport24, из-за большого количества травм футболистов центра поля, руководство клуба передумало насчет бывшего заключенного и готово продолжить сотрудничество.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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