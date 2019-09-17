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    Sport24: «Краснодар» обсудит с Мамаевым продолжение сотрудничества

    По информации Sport24, руководство «Краснодара» в ближайшее время обсудит с полузащитником Павлом Мамаевым возможность продолжения сотрудничества.

    После ареста футболиста краснодарский клуб был намерен разорвать контракт с Мамаевым и направил заявление на расторжение трудового соглашения в палату РФС.

    Отметим, у «Краснодара» сейчас травмированы полузащитники Юрий Газинский, Реми Кабелья и Виктор Классон.

    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +270

      Pablo845 13 минут назад

      А по-моему его и близко нельзя подпускать к большому футболу!

      0
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      Рейтинг: +1766

      Krasnodar 123 15 минут назад

      Умные все! Галицкий не один решает, есть еще интересы клуба! Короткая скамейка, болельщики и много всяких подводных камней. Пашка отсидел и получил наказание по полной. Он свое получил - смысл наказывать его дополнительно?

      0
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      Рейтинг: +250

      S.K.V. 32 минуты назад

      А я думал Галицкий мужик - слово держит.

      1
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      Рейтинг: +28

      Серж 69 47 минут назад

      Мамаев,если форму наберёт,игрок неплохой,многим бы сгодился,да и Краснодару он не помешал бы.Только вот если бы играл,а не по барам с бабами шлялся.

      2
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      Рейтинг: +1389

      РМЗ > Серж 69 21 минуту назад

      Мамаев лучше всех 10 ку играет в чемпионате . Для тех кто не знает 10 это игрок последнего паса . Только он трусливый как ***** , ноги поджимает

      0
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      Рейтинг: +1389

      РМЗ 1 час назад

      Краснодар заднюю включил

      0
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      Рейтинг: +8516

      Диктор 1 час назад

      Получается Галицкий заднюю включил.

      3
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      Рейтинг: +17707

      VVM1964 > Диктор 2 минуты назад

      Да хоть заднюю , хоть переднюю - если это польза для клуба . Я бы не расстроился , если бы Федун к примеру умел включать заднюю и вернул Карреру , или быть упертым бараном лучше ?

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