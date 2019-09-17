Sport24: «Краснодар» обсудит с Мамаевым продолжение сотрудничества

А по-моему его и близко нельзя подпускать к большому футболу!
По информации Sport24, руководство «Краснодара» в ближайшее время обсудит с полузащитником Павлом Мамаевым возможность продолжения сотрудничества.
После ареста футболиста краснодарский клуб был намерен разорвать контракт с Мамаевым и направил заявление на расторжение трудового соглашения в палату РФС.
Отметим, у «Краснодара» сейчас травмированы полузащитники Юрий Газинский, Реми Кабелья и Виктор Классон.
- Действующий контракт Мамаева с «Краснодаром» истекает 31 декабря.
- 17 сентября Александр Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
- 31-летним хавбеком интересуются «Галатасарай» и «Крылья Советов».