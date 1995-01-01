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    Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин

    Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.

    Форвард «Ювентуса» в недавнем интервью The Sun рассказал, как будучи ребенком, пробирался с друзьями в «Макдональдс», чтобы получить бесплатный бургер. Вспоминая об этом времени, футболист заявил, что хотел бы встретиться и поблагодарить женщину, которая делилась едой с юными футболистами академии лиссабонского «Спортинга».

    «Мальчики приходили к нам после тренировок, а когда у нас оставались бургеры, менеджер разрешал покормить детей. Одним из них был Криштиану Роналду, который был, пожалуй, самым скромным из них всех. Такое происходило почти каждую ночь.

    С улыбкой вспоминаю те годы. Я рассказывала обо всем своему сыну, но он мне не поверил. Он не мог представить, что его мама кормила Криштиану Роналду бургерами. Мой муж также знал об этом. Иногда он приходил, чтобы забрать меня с работы ночью, и видел его.

    Если бы он пригласил меня на ужин, я бы точно пошла», – рассказала Паула.

    Источник: The Sun

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17

      Maga Ingush 43 минуты назад

      Так то Рон очень человечный паренек, думаю женщину он щедро отблагодорит

      1
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      Рейтинг: +427

      Звезда запаса 51 минуту назад

      Респект всем участникам этой истории.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      persuha 1 час назад

      Классно!!! Здорово получилось, что после вью нашлась она, чувствуется у женщины теперь и жизнь станет другая, Роналду по-любому отблагодарит достойно.

      2
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      Рейтинг: +598

      Mister_Tomsk > persuha 51 минуту назад

      ей наверное уже под 60 лет точно..

      0
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      Рейтинг: +2114

      InterMilLano1908 > Mister_Tomsk 17 минут назад

      А что 60 летним деньги не нужны?

      0
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