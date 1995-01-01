Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин

Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.

Форвард «Ювентуса» в недавнем интервью The Sun рассказал, как будучи ребенком, пробирался с друзьями в «Макдональдс», чтобы получить бесплатный бургер. Вспоминая об этом времени, футболист заявил, что хотел бы встретиться и поблагодарить женщину, которая делилась едой с юными футболистами академии лиссабонского «Спортинга».

«Мальчики приходили к нам после тренировок, а когда у нас оставались бургеры, менеджер разрешал покормить детей. Одним из них был Криштиану Роналду, который был, пожалуй, самым скромным из них всех. Такое происходило почти каждую ночь.

С улыбкой вспоминаю те годы. Я рассказывала обо всем своему сыну, но он мне не поверил. Он не мог представить, что его мама кормила Криштиану Роналду бургерами. Мой муж также знал об этом. Иногда он приходил, чтобы забрать меня с работы ночью, и видел его.

Если бы он пригласил меня на ужин, я бы точно пошла», – рассказала Паула.