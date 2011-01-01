Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

    После матчей 1-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы Португалия сократила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

    «Порту» обыграл «Янг Бойз» (2:1), «Брага» выиграла у «Вулверхэмптона» (1:0), «Спортинг» проиграл ПСВ (2:3), «Витория Гимараэш» уступила «Стандарду» (0:2).

    В Лиге чемпионов «Зенит» во вторник сыграл вничью с «Лионом» (1:1), а на следующий день «Локомотив» обыграл «Байер» (2:1).

    В четверг «Краснодар» проиграл «Базелю» (0:5), а ЦСКА«Лудогорцу» (1:5).

    По итогам еврокубковой недели Португалия поднялась до 42,849 балла и осталась на седьмом месте.

    У России, которая занимает шестое место, рейтинг остался на показателе в 43,216 балла.

    • Франция занимает пятое место (50,915).
    • Шестое место дает право заявить в ЛЧ три клуба от страны.

    Источник: Eurocups.ru

    Российский сайт, посвященный статистики российских клубов в еврокубках.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:22
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1059

      Boeung777 3 минуты назад

      За такие поражения можно и отбирать очки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +750

      GSmall 7 минут назад

      Ничего.Надеемся на победу зенита с Бенфикой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Из Твери Леха 20 минут назад

      Мутковщина дает свои плоды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2114

      InterMilLano1908 24 минуты назад

      С такой игрой мы будем на 8-9 месте после португальцев, голландцев и турков

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73745
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru