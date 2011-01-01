Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

После матчей 1-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы Португалия сократила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

«Порту» обыграл «Янг Бойз» (2:1), «Брага» выиграла у «Вулверхэмптона» (1:0), «Спортинг» проиграл ПСВ (2:3), «Витория Гимараэш» уступила «Стандарду» (0:2).

В Лиге чемпионов «Зенит» во вторник сыграл вничью с «Лионом» (1:1), а на следующий день «Локомотив» обыграл «Байер» (2:1).

В четверг «Краснодар» проиграл «Базелю» (0:5), а ЦСКА – «Лудогорцу» (1:5).

По итогам еврокубковой недели Португалия поднялась до 42,849 балла и осталась на седьмом месте.

У России, которая занимает шестое место, рейтинг остался на показателе в 43,216 балла.