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    Месси презентовал собственный бренд одежды

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси презентовал именной бренд одежды.

    Сестра футболиста, Мария Соль, была представлена в качестве бренд-менеджера проекта совместно с Джинни Хилфигер, сестрой американского дизайнера Томми Хилфигера.

    Месси позиционирует бренд как премиальный.

    Первая коллекция уже выставлена на продажу.

    Стоимость одной футболки – 60 долларов, поло – 90, худи – 170, свитшот – 130.

    «Приятно представлять публике собственный бренд одежды.

    Первая коллекция уже в продаже. Всех обнимаю», – подписан пост Месси в инстаграме.

    Источник: Инстаграм Лионеля Месси

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