Месси презентовал собственный бренд одежды

Форвард «Барселоны» Лионель Месси презентовал именной бренд одежды.

Сестра футболиста, Мария Соль, была представлена в качестве бренд-менеджера проекта совместно с Джинни Хилфигер, сестрой американского дизайнера Томми Хилфигера.

Месси позиционирует бренд как премиальный.

Первая коллекция уже выставлена на продажу.

Стоимость одной футболки – 60 долларов, поло – 90, худи – 170, свитшот – 130.

«Приятно представлять публике собственный бренд одежды.

Первая коллекция уже в продаже. Всех обнимаю», – подписан пост Месси в инстаграме.

