Главные новости дня. «Крылья Советов» планируют заявить Мамаева в январе; Федун: «Кононов будет работать как минимум до декабря»

ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева.

Теннисист Медведев: «Сборная России смотрела мой матч с Надалем, на следующий день все ходили сонные».

«Спорт-Экспресс»: «Крылья Советов» планируют заявить Мамаева в январе.

«Чемпионат»: Федун отказался принять отставку Кононова.

Федун: «Кононов будет работать как минимум до декабря».

Де Хеа подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед».

Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в инстаграме.

Файзулин: «С самоиронией относился к мемам, что я умер».

«Он не увидел, что я стал номером один». Роналду заплакал, вспоминая об умершем отце.

РПЛ. «Динамо» дома сыграло вничью с «Уфой».