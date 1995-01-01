Главные новости дня. «Крылья Советов» планируют заявить Мамаева в январе; Федун: «Кононов будет работать как минимум до декабря»

ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева.
Теннисист Медведев: «Сборная России смотрела мой матч с Надалем, на следующий день все ходили сонные».
«Спорт-Экспресс»: «Крылья Советов» планируют заявить Мамаева в январе.
«Чемпионат»: Федун отказался принять отставку Кононова.
Федун: «Кононов будет работать как минимум до декабря».
Де Хеа подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед».
Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в инстаграме.
Файзулин: «С самоиронией относился к мемам, что я умер».
«Он не увидел, что я стал номером один». Роналду заплакал, вспоминая об умершем отце.
РПЛ. «Динамо» дома сыграло вничью с «Уфой».