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    Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в инстаграме

    «Уфа» в твиттере сообщила о том, что нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун (Слай), ранее выступавший за уфимский клуб, заблокировал его в инстаграме.

    «Мы так хотели отметить Слая в предыдущей сторис, но, к сожалению, он заблокировал аккаунт ФК «Уфа» в инстаграм. Зачем, Силвестр?» – говорится в твиттере «Уфы».

    • В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с «Уфой». Начало матча – в 20:00 мск.
    • Игбун может выйти на поле в составе москвичей.
    • Нигериец перешел в «Динамо» в последний день трансферного окна.
    • В 35 матчах прошлого сезона за «Уфу» игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.

    Источник: твиттер «Уфы»

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