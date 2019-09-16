Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в инстаграме

«Уфа» в твиттере сообщила о том, что нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун (Слай), ранее выступавший за уфимский клуб, заблокировал его в инстаграме.

«Мы так хотели отметить Слая в предыдущей сторис, но, к сожалению, он заблокировал аккаунт ФК «Уфа» в инстаграм. Зачем, Силвестр?» – говорится в твиттере «Уфы».

В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с «Уфой». Начало матча – в 20:00 мск.

Игбун может выйти на поле в составе москвичей.

Нигериец перешел в «Динамо» в последний день трансферного окна.

В 35 матчах прошлого сезона за «Уфу» игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.