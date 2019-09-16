Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в инстаграме

«Уфа» в твиттере сообщила о том, что нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун (Слай), ранее выступавший за уфимский клуб, заблокировал его в инстаграме.
«Мы так хотели отметить Слая в предыдущей сторис, но, к сожалению, он заблокировал аккаунт ФК «Уфа» в инстаграм. Зачем, Силвестр?» – говорится в твиттере «Уфы».
- В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с «Уфой». Начало матча – в 20:00 мск.
- Игбун может выйти на поле в составе москвичей.
- Нигериец перешел в «Динамо» в последний день трансферного окна.
- В 35 матчах прошлого сезона за «Уфу» игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
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— ФК УФА (@UfaFc) September 16, 2019