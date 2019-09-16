«Он не увидел, что я стал номером один». Роналду заплакал, вспоминая об умершем отце

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заплакал в эфире программы «Доброе утро, Британия» в ходе разговора о его покойном отце.

«Самое печальное то, что он не увидел, кем я стал... Что я – номер один, и он ничего не знает. Он никогда не видел, как я получаю награды. Вся моя семья это видела, он – нет», – сказал Роналду в интервью программе «Доброе утро, Британия».

Роналду было 20 лет, когда его отец Хосе умер в 2005 году от печеночной недостаточности в возрасте 52 лет. Тогда португалец выступал за «Манчестер Юнайтед».

В 2007 году Роналду получил свой первый «Золотой мяч». Португалец завоевывал эту награду еще четыре раза.