«Он не увидел, что я стал номером один». Роналду заплакал, вспоминая об умершем отце

по-человечески жалко...
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заплакал в эфире программы «Доброе утро, Британия» в ходе разговора о его покойном отце.
«Самое печальное то, что он не увидел, кем я стал... Что я – номер один, и он ничего не знает. Он никогда не видел, как я получаю награды. Вся моя семья это видела, он – нет», – сказал Роналду в интервью программе «Доброе утро, Британия».
- Роналду было 20 лет, когда его отец Хосе умер в 2005 году от печеночной недостаточности в возрасте 52 лет. Тогда португалец выступал за «Манчестер Юнайтед».
- В 2007 году Роналду получил свой первый «Золотой мяч». Португалец завоевывал эту награду еще четыре раза.
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— Good Morning Britain (@GMB) September 16, 2019