Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    «Он не увидел, что я стал номером один». Роналду заплакал, вспоминая об умершем отце

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заплакал в эфире программы «Доброе утро, Британия» в ходе разговора о его покойном отце.

    «Самое печальное то, что он не увидел, кем я стал... Что я – номер один, и он ничего не знает. Он никогда не видел, как я получаю награды. Вся моя семья это видела, он – нет», – сказал Роналду в интервью программе «Доброе утро, Британия».

    • Роналду было 20 лет, когда его отец Хосе умер в 2005 году от печеночной недостаточности в возрасте 52 лет. Тогда португалец выступал за «Манчестер Юнайтед».
    • В 2007 году Роналду получил свой первый «Золотой мяч». Португалец завоевывал эту награду еще четыре раза.

    Источник: твиттер шоу «Доброе утро, Британия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:57
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8268

      Cules2013 19 минут назад

      по-человечески жалко...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6583

      ivanthebest 20 минут назад

      Как ни странно, я помню тот день и тот матч. Это была игра с Россией, у нас дома. Накануне этой игры, Рон потерял отца... Но, он остался с командой и вышел в основе в матче с нашей сборной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14380

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Крепись, Криштиану. Он всё видит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      GSmall 1 час назад

      Да,печально

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +453

      de bruyne 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лутче не увидет... как сын сам себя восхищается и сам себе оценки дает

      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +510

      Mister_Tomsk > de bruyne 27 минут назад

      у тебя с умом, логикой, пунктуацией и грамматикой огромные проблемы, так что лучше не пиши ни чего.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru