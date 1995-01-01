«Чемпионат»: Федун отказался принять отставку Кононова

Балять... Дайте хоть немного мозгов многим истеричкам... Возможно посыплются минусы от своих же, но плевать. 2 игры назад, Вы все были рады победной серии из 4 матчей, возносили команду до небес, и Конон уже вроде как и неплохим тренером многим тут начал казаться. Сейчас, несколько неудачных матчей, и массовая истерия продолжается, только уже с желанием всех растерзать. Уже и Цорна в том числе.
Вы ..банулись??? Куда ветер дунет, туда и Вы со своим 3-мя копейками. Надо иметь хоть какое-то постоянство и видеть ситуацию в целом, а не только свой недалёкий нос. Начните с себя уже и хватит тут как бабам истерить при любом дуновении ветра.
Не защищаю Федуна, однако он сейчас пытается делать всё более грамотно, чем предыдущие 15 лет. Не истерит, пытается системно решать вопросы. Да, Конон возможно не лучший вариант, но при любом эмоциональном решении возникает тот же результат, что и раньше. Т.е. н..хуя хорошего!!! И истерично менять пусть и не самого сильного тренера сейчас, это путь вникуда, в очередной раз.
P.S. Перестаньте истерить, даже меня, болельщика Спартака, за..бали истерить как бабы некоторые из красно-белых.
По информации «Чемпионата», владелец «Спартака» Леонид Федун не стал одобрять отставку главного тренера красно-белых Олега Кононова.
После поражения от «Урала» Кононов сказал руководству о желании покинуть свой пост, а затем официально попросил клуб об отставке. В понедельник Федун отказал Кононову.
Сообщалось, что киевское «Динамо» рассматривает вариант с приглашением Кононова.
- Генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на встрече с болельщиками спросили о том, правда ли Кононов подал в отставку. Цорн ответил отрицательно.
- В матче девятого тура РПЛ «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2). Это третий проигрыш для москвичей подряд.
- Красно-белые по итогам девяти туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
- Контракт Кононова со «Спартаком» истекает следующим летом.