«Чемпионат»: Федун отказался принять отставку Кононова

По информации «Чемпионата», владелец «Спартака» Леонид Федун не стал одобрять отставку главного тренера красно-белых Олега Кононова.

После поражения от «Урала» Кононов сказал руководству о желании покинуть свой пост, а затем официально попросил клуб об отставке. В понедельник Федун отказал Кононову.

Сообщалось, что киевское «Динамо» рассматривает вариант с приглашением Кононова.