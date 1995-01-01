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    «Чемпионат»: Федун отказался принять отставку Кононова

    По информации «Чемпионата», владелец «Спартака» Леонид Федун не стал одобрять отставку главного тренера красно-белых Олега Кононова.

    После поражения от «Урала» Кононов сказал руководству о желании покинуть свой пост, а затем официально попросил клуб об отставке. В понедельник Федун отказал Кононову.

    Сообщалось, что киевское «Динамо» рассматривает вариант с приглашением Кононова.

    • Генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на встрече с болельщиками спросили о том, правда ли Кононов подал в отставку. Цорн ответил отрицательно.
    • В матче девятого тура РПЛ «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2). Это третий проигрыш для москвичей подряд.
    • Красно-белые по итогам девяти туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Контракт Кононова со «Спартаком» истекает следующим летом.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии29
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      Рейтинг: +6586

      ivanthebest 17 минут назад

      Балять... Дайте хоть немного мозгов многим истеричкам... Возможно посыплются минусы от своих же, но плевать. 2 игры назад, Вы все были рады победной серии из 4 матчей, возносили команду до небес, и Конон уже вроде как и неплохим тренером многим тут начал казаться. Сейчас, несколько неудачных матчей, и массовая истерия продолжается, только уже с желанием всех растерзать. Уже и Цорна в том числе.

      Вы ..банулись??? Куда ветер дунет, туда и Вы со своим 3-мя копейками. Надо иметь хоть какое-то постоянство и видеть ситуацию в целом, а не только свой недалёкий нос. Начните с себя уже и хватит тут как бабам истерить при любом дуновении ветра.

      Не защищаю Федуна, однако он сейчас пытается делать всё более грамотно, чем предыдущие 15 лет. Не истерит, пытается системно решать вопросы. Да, Конон возможно не лучший вариант, но при любом эмоциональном решении возникает тот же результат, что и раньше. Т.е. н..хуя хорошего!!! И истерично менять пусть и не самого сильного тренера сейчас, это путь вникуда, в очередной раз.

      P.S. Перестаньте истерить, даже меня, болельщика Спартака, за..бали истерить как бабы некоторые из красно-белых.

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      Рейтинг: +8500

      Диктор 44 минуты назад

      Зря очень зря.

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      Рейтинг: +7343

      alex1951 1 час назад

      Браво Феедун! Что и требовалось доказать. Народ ,вот ,на Конона ополчился,
      А ты ,**** такая,все хорошо продумал....Олег тебя раскусил,а ты ,презер ватив ,решил добить его на тренерском посту , приковал к себе!
      На дыбу тебя ! Возвращайся в 90е ,занимайся рэкэтом ,ставь на счетчик - пока не прихлопнут! Опустить бы тебя!

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      Рейтинг: +808

      22 raza chemp > alex1951 24 минуты назад

      Тебя уже опустили

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      Рейтинг: +1632

      anjaneri 1 час назад

      Видать комманада хочет слить кононова

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      Рейтинг: +1612

      erma 1 час назад

      "Все пропало, шеф! Пора снимать гипс и тренера!"

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 1 час назад

      ..как Вы думаете , друзья!? ...Зидан или Гвардиола смогли бы сейчас построить нынешний состав "Спартака" на положительные результаты!???...лично я думаю : "смогли" !!!. Всем - удачи и здоровья !, СПАСИБО.

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      Рейтинг: +1612

      erma > кеша_КБ 1 час назад

      Я думаю, что даже Григорян смог бы.

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      Рейтинг: +7343

      alex1951 > erma 58 минут назад

      Кеша из Конструкторскага Бюро (КБ) и тот бы справился:
      вот ,думать умеет,доброжелателен....а что ещще тренеру надобно?

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      Рейтинг: +263

      Из Твери Леха > кеша_КБ 52 минуты назад

      Зачем ты этого черта на аву поставил?)

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      Рейтинг: +172

      MOBI 1 час назад

      я не понимаю политику Спартака игры нет почему не найти другого тренера я с уважением отношусь к Спартаку КАК ОНИ ИГРАЛИ В СТЕНОЧКУ ЭТО БЫЛ ШЕДЕВР ГДЕ ЭТА ИГРА

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      Рейтинг: +263

      Из Твери Леха > MOBI 51 минуту назад

      Современные защитники не позволят так играть. Был слабый уровень защиты, вот и стеночки получались.

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      Рейтинг: +1090

      Дедуктор 1 час назад

      Федункив с барыгой Црорном и ихней "шестеркой" гр-ном К. добротный бизнес-проект из "Спартака" сделал. Антинародный проект! Игрушка олигарха.
      Будут теперь по катарам и штатам всяческим бапки рубить. Новый тренер им совсем не с руки. Еще, чего доброго, похерит планы барыги оторваться по полной на Флориде.

      0
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      Рейтинг: +1251

      Борат 1 час назад

      молодец федун! надо дать кононову поработать!!!

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      Рейтинг: +9612

      vladimir-7 > Борат 1 час назад

      Дать поработать Кононову в спартаке еще несколько лет.

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      Рейтинг: +2822

      AtticusFinch > Борат 1 час назад

      Ну пару матчей точно нужно придержать его -чтобы команда если хочет его слить-доказала это)а то может случайно 3 матча подряд проиграли - с кем не бывает!?)

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      Рейтинг: +1425

      Derzkiy1 1 час назад

      Дайте время тренеру , в конце сезона такие вопросы поднимать нужно

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