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    Цорн: «Правда ли, что Кононов подал в отставку? Нет, не подал»

    Генеральному директору «Спартака» Томасу Цорну на встрече с болельщиками задали вопрос о будущем Олега Кононова, главного тренера. Специалист после трех поражений подряд в отставку не подал.

    – Правда ли что Олег Георгиевич Кононов написал заявление об отставке?

    – Нет, не подал в отставку.

    • Москвичи в РПЛ идут шестыми.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
    • Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

    Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3561

      nik55 2 минуты назад

      а зря не подал

      0
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      Рейтинг: +8468

      Диктор 21 минуту назад

      Очень жаль что мужского в нем ноль.

      2
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