Цорн: «Правда ли, что Кононов подал в отставку? Нет, не подал»

а зря не подал
Генеральному директору «Спартака» Томасу Цорну на встрече с болельщиками задали вопрос о будущем Олега Кононова, главного тренера. Специалист после трех поражений подряд в отставку не подал.
– Правда ли что Олег Георгиевич Кононов написал заявление об отставке?
– Нет, не подал в отставку.
- Москвичи в РПЛ идут шестыми.
- В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
- Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.
Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно