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    Кононов может возглавить киевское «Динамо»

    Киевское «Динамо» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

    По информации «Спорт-Экспресс», украинский клуб следит за ситуацией с возможным увольнением 53-летнего специалиста.

    • Контракт Кононова со «Спартаком» истекает следующим летом.
    • Москвичи по итогам девяти туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Кроме того, столичная команда не смогла пройти квалификацию Лиги Европы.
    • Кононов ранее работал в Украине в запорожском «Металлурге», «Карпатах» и «Севастополе».
    • Киевское «Динамо» сейчас возглавляет Алексей Михайличенко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +14363

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Красно-белые ликуют!!!

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      Рейтинг: +1069

      Alekxei Z. 27 минут назад

      Это фейк...Так бы Федун сам бы отвёз его в Киев и ещё приплатил бы.

      0
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      Рейтинг: +4494

      ilichkadr > Alekxei Z. 10 минут назад

      Федун никогда этого не сделает. Земляки есть земляки............

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      Рейтинг: +3032

      paracetamol 45 минут назад

      Спам в ФНЛ отправит, тогда можно и в Куев.

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      Рейтинг: +1042

      Boeung777 45 минут назад

      Правда? Забирайте!

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      Рейтинг: +923

      Genz 51 минуту назад

      Нужен не тактик Кононов, а шоу мен зазывала Каррера. ****, если набрали талантов по штуке, каждый в разном своём стиле . Нужно орать на них с улыбкой

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      Рейтинг: +1261

      Ден 781 58 минут назад

      Ггг, российская агрессия

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      Рейтинг: +12047

      slavutiq70 1 час назад

      Забирайте ради бога,,,,,,,и чем быстрее тем лучше,,,,,,только вот большие сомнения что он им нужен,,,,

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      Рейтинг: +456

      OBOLEV 1 час назад

      Такой бред ) В Украине сейчас много русофобов ) Тем более в футболе. Ракитский иле пару ноунеймов тому подтверждение.

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      Рейтинг: +74

      Олег1204 > OBOLEV 49 минут назад

      Кононов из Баларуссии

      0
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      Рейтинг: +4494

      ilichkadr > Олег1204 39 минут назад

      Кононов курянин.

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