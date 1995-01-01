Кононов может возглавить киевское «Динамо»

Красно-белые ликуют!!!
Киевское «Динамо» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Спартака» Олега Кононова.
По информации «Спорт-Экспресс», украинский клуб следит за ситуацией с возможным увольнением 53-летнего специалиста.
- Контракт Кононова со «Спартаком» истекает следующим летом.
- Москвичи по итогам девяти туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
- Кроме того, столичная команда не смогла пройти квалификацию Лиги Европы.
- Кононов ранее работал в Украине в запорожском «Металлурге», «Карпатах» и «Севастополе».
- Киевское «Динамо» сейчас возглавляет Алексей Михайличенко.