Де Хеа подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа подпишет новый контракт с клубом.

Соглашение будет действовать до 2023 года. В контракте прописана опция продления на один сезон.

Ранее сообщалось, что де Хеа будет получать в «МЮ» 15 миллионов в год, и испанец станет самым высокооплачиваемым игроком «МЮ» вместе с полузащитником Полем Погба.