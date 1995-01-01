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    Де Хеа подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа подпишет новый контракт с клубом.

    Соглашение будет действовать до 2023 года. В контракте прописана опция продления на один сезон.

    Ранее сообщалось, что де Хеа будет получать в «МЮ» 15 миллионов в год, и испанец станет самым высокооплачиваемым игроком «МЮ» вместе с полузащитником Полем Погба.

    • Предыдущий контракт испанца был рассчитан до лета следующего года.
    • Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года.
    • 28-летний голкипер провел 366 матчей, в которых пропустил 377 голов.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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