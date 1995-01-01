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    Daily Record: Де Хеа будет получать в «МЮ» 15 миллионов в год

    Стали известны условия, на которых голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа подпишет новый контракт с английским клубом.

    По информации источника, 28-летний вратарь подпишет контракт на четыре года.

    Зарплата испанца составит 15 миллионов евро за сезон.

    Де Хеа станет самым высокооплачиваемым игроком «МЮ» вместе с полузащитником Полем Погба.

    • Действующий контракт испанца рассчитан до лета следующего года.
    • Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года.
    • 28-летний голкипер провел 366 матчей, в которых пропустил 377 голов.

    Источник: Daily Record

    Шотландская бульварная газета, базирующаяся в Глазго. Выходит шесть дней в неделю, родственная газета – «Sunday Mail»

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