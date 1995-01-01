Daily Record: Де Хеа будет получать в «МЮ» 15 миллионов в год

Стали известны условия, на которых голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа подпишет новый контракт с английским клубом.
По информации источника, 28-летний вратарь подпишет контракт на четыре года.
Зарплата испанца составит 15 миллионов евро за сезон.
Де Хеа станет самым высокооплачиваемым игроком «МЮ» вместе с полузащитником Полем Погба.
- Действующий контракт испанца рассчитан до лета следующего года.
- Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года.
- 28-летний голкипер провел 366 матчей, в которых пропустил 377 голов.
Источник: Daily Record
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