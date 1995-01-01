Daily Record: Де Хеа будет получать в «МЮ» 15 миллионов в год

Стали известны условия, на которых голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа подпишет новый контракт с английским клубом.

По информации источника, 28-летний вратарь подпишет контракт на четыре года.

Зарплата испанца составит 15 миллионов евро за сезон.

Де Хеа станет самым высокооплачиваемым игроком «МЮ» вместе с полузащитником Полем Погба.