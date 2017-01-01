Теннисист Медведев: «Сборная России смотрела мой матч с Надалем, на следующий день все ходили сонные»

Финалист US Open Даниил Медведев рассказал, кто из спортсменов поддерживал его в матче с Рафаэлем Надалем.

«Я получил очень много сообщений от русских спортсменов, которыми сам восхищался раньше. Писали, что я красавец, поздравляли с крутым выступлением. Не хочу называть имена.

Было много футболистов. Один из них на следующий день даже написал, что вся сборная смотрела мой матч, и на следующий день все ходили сонные. Они выиграли 1:0, а забил Марио Фернандес. Я спрашиваю: «Только он спал?» Мне ответили: «Ну, так он же бразилец!» – сказал Медведев.