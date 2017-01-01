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    Теннисист Медведев: «Сборная России смотрела мой матч с Надалем, на следующий день все ходили сонные»

    Финалист US Open Даниил Медведев рассказал, кто из спортсменов поддерживал его в матче с Рафаэлем Надалем.

    «Я получил очень много сообщений от русских спортсменов, которыми сам восхищался раньше. Писали, что я красавец, поздравляли с крутым выступлением. Не хочу называть имена.

    Было много футболистов. Один из них на следующий день даже написал, что вся сборная смотрела мой матч, и на следующий день все ходили сонные. Они выиграли 1:0, а забил Марио Фернандес. Я спрашиваю: «Только он спал?» Мне ответили: «Ну, так он же бразилец!» – сказал Медведев.

    • Надаль обыграл Медведева в пяти сетах со счетом 3-2 (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4). Медведев по итогам US Open поднялся в рейтинге лучших теннисистов мира на четвертую строчку.
    • 9 сентября сборная России обыграла Казахстан со счетом 1:0, единственный мяч забил Марио Фернандес.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14380

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      У нас писатель в сборной только один - Дзюба. Это он всех вложил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10606

      Garrincha58 58 минут назад

      ну теперь всё понятно Черчесов не уследил или его помощники вовремя отбой не сделали всех наказать за нарушение спортивного режима лишить премиальных за победу над Казахстаном но Фернандеса наградить двойной премией с почётной грамотой и с занесением благодарности в личное дело

      1
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      Рейтинг: +258

      Из Твери Леха 1 час назад

      Наш парень! Гордость берет за таких! Ну а то, что...
      Место проживания: Монте-Карло, Монако
      Ну и ладно...

      1
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      Рейтинг: +343

      dmzeus 1 час назад

      Ща начнется)

      0
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