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    «Спорт-Экспресс»: «Крылья Советов» планируют заявить Мамаева в январе

    По информации «Спорт-Экспресса», «Крылья Советов» хотят подписать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым.

    Если Мамаев согласится на переезд в Самару, до декабря он будет только тренироваться с новой командой, а заявят его уже в январе.

    Ранее сообщалось, что Мамаев, который до сих пор числится игроком «Краснодара», до весны сыграть в чемпионате России не сможет.

    • 17 сентября 30-летний хавбек выйдет из колонии по УДО.
    • Контракт между «Краснодаром» и Мамаевым истекает 31 декабря 2019 года.
    • Владелец клуба Сергей Галицкий заявлял, что клуб в обязательном порядке расторгнет контракт с футболистом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии4
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      Рейтинг: +923

      Genz 24 минуты назад

      Крылышки берут товар не глядя. Почем ,купец, нынче, сыровяленая Мамаевка?.. 800000 тыщ евро на годик запаса

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      Рейтинг: +14380

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Посмотрим на окрылённого Мамаева в январе.

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      Рейтинг: +10606

      Garrincha58 1 час назад

      лучше в Сочи там теплее

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      Рейтинг: +14380

      DOCTOR PENALTY > Garrincha58 42 минуты назад

      В Сочи, конечно, теплее, но Пашке туда нельзя, там тусуется вся так называемая верхушка страны, а у Мамаева отношения с ней не складываются. Если только при помощи стульев общаться?.. Себе дороже получается.

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