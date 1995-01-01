«Спорт-Экспресс»: «Крылья Советов» планируют заявить Мамаева в январе

Крылышки берут товар не глядя. Почем ,купец, нынче, сыровяленая Мамаевка?.. 800000 тыщ евро на годик запаса
По информации «Спорт-Экспресса», «Крылья Советов» хотят подписать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым.
Если Мамаев согласится на переезд в Самару, до декабря он будет только тренироваться с новой командой, а заявят его уже в январе.
Ранее сообщалось, что Мамаев, который до сих пор числится игроком «Краснодара», до весны сыграть в чемпионате России не сможет.
- 17 сентября 30-летний хавбек выйдет из колонии по УДО.
- Контракт между «Краснодаром» и Мамаевым истекает 31 декабря 2019 года.
- Владелец клуба Сергей Галицкий заявлял, что клуб в обязательном порядке расторгнет контракт с футболистом.