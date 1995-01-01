«Спорт-Экспресс»: «Крылья Советов» планируют заявить Мамаева в январе

По информации «Спорт-Экспресса», «Крылья Советов» хотят подписать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым.

Если Мамаев согласится на переезд в Самару, до декабря он будет только тренироваться с новой командой, а заявят его уже в январе.

Ранее сообщалось, что Мамаев, который до сих пор числится игроком «Краснодара», до весны сыграть в чемпионате России не сможет.