Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экспорт: Мамаев до весны в РПЛ не сыграет. Кокорин тоже, если не подпишет контракт

    Сегодня последний день, когда клубы РПЛ могут дозаявлять свободных агентов. Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин могут остаться без команды.

    «Сегодня в РПЛ истекает срок подачи документов для дозаявки свободных агентов. Согласно статье 14 п.3 регламента РФС по статусу и переходам футболистов, вне рамок регистрационного периода заявление о регистрации игрока для участия в соревнованиях может быть направлено в Комитет по статусу игроков в течение 14 календарных дней после закрытия трансферного окна.

    Таким образом Павел Мамаев, до сих пор являющийся игроком «Краснодара», но не заявленный для участия в матчах РПЛ, до весны сыграть в чемпионате России не сможет.
    Что касается Александра Кокорина, то шансы у него появятся лишь в том случае, если он до сегодняшнего дня успел подписать контракт с клубом, после чего в Комитет по статусу игроков были поданы соответствующие документы. В этом случае заявить его можно будет до конца сентября», – заявляет телеграм-канал.

    • Контракт между «Краснодаром» и Мамаевым истекает 31 декабря 2019 года.
    • Владелец клуба Сергей Галицкий заявлял, что клуб в обязательном порядке расторгнет контракт с футболистом.
    • Летом у Кокорина закончился контракт с «Зенитом» и сейчас он свободный агент.
    • Президент и главный тренер «Зенита» выразили желание оставить футболиста в клубе.
    • Предполагается вариант, при котором Кокорин перейдет в «Сочи».

    Источник: Телеграм-канал «Экспорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2019 10:34
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 15 сентября 2019, 15:16

      У Мамая пока контракт, так что можно и не играть. Типа "жирок копить" до весны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      Сенситив 15 сентября 2019, 14:51

      а чё Мамаю, денежки-то капают, а Кокоша спокойно коленочку полечит, лёжа на диване или плавая в бассейне, как-то так...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 15 сентября 2019, 13:19

      Экспорт, серьёзно? А что тогда по этому поводу "импорт" думает?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 15 сентября 2019, 11:40

      Либерализм по отношению к преступникам - есть проявление слабости, что приводит к рецидивам.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 > GoLenaStop 15 сентября 2019, 11:49

      Это ты про Путина..??

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14466

      playsh > 15 сентября 2019, 12:20

      К сожалению,либерализм к преступлениям,как правило, существует только в отношении людей известных,публичных,их детей, родственников,и т.д и т.п.Ну а если мы с Вами,смерды, что-нибудь не дай господь сотворим,то спуску не будет.Это система.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14466

      playsh 15 сентября 2019, 11:05

      Кто виноват в происшедшем кроме них самих? Сами себе привезли по автоголу...
      Главное,что бы думать научились,но в пьяном угаре это сложно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 сентября 2019, 10:55

      Если у нас РПЛ календарь так лихо меняет, то почему бы не пристроить двух недозвёзд в обход регламента)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14466

      playsh > Lester84 15 сентября 2019, 11:07

      Хорошая шутиха,браво.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 15 сентября 2019, 10:49

      Кокорин давай там подписывай, практика нужна.

      Или боятся что прокуратура в последний момент начнет возражать супротив освобождения.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9928

      Ковастер 15 сентября 2019, 10:42

      Грустно от того как люди бездарно ломают свои судьбы. Имея такие возможности, такие способности и так глупо перечеркивать свои судьбы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > Ковастер 15 сентября 2019, 11:12

      Зато есть надежда, что их случай послужит уроком для юных футболистов, как не нужно себя вести.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Ковастер 15 сентября 2019, 15:03

      Глупо думать, что они что-то себе перечеркнули. Реально в переезд Мамаева или Кокорина в топ-клуб за границей верили только самые-самые, они бы и безо всяких тюрем остались бы в РПЛ играть. Пример Ерёменко показывает, что в футбол можно вернуться и через 2 года и играть нормально. Кокорин, скорее всего, сможет восстановиться в Зените. А даже если они с Мамаем продолжат играть в клубах уровня Ахмата или тульского Арсенала, то даже там им будут платить большие деньги и ни в чём они нуждаться не будут, да они и сами не бедняки. Уже бабла на счетах немеренно за прошлые годы игры.
      Это бы для обычного человека судимость стала огромной проблемой, для них просто временная трудность, которая уже и прошла. Да и не сидели они, а так, задержались на обзорную экскурсию - срок маленький, ещё и скостили по УДО + их там и пальцем никто в тюрьме не посмел бы тронуть, и баланды местной они не ели.
      Мне вот грустно за обычных людей, жизни которых мелочь может сломать, а таких вот что жалеть - они как раз-таки и не тонут.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11