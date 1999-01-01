Федун: «Кононов будет работать как минимум до декабря»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что он отказался одобрить отставку главного тренера команды Олега Кононова.

«Нет, не было такого. Чушь. Он будет работать как минимум до декабря. Как минимум. А там в декабре будем смотреть», – сказал Федун.

По информации «Чемпионата», Федун не стал одобрять отставку Кононова.