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    Федун: «Кононов будет работать как минимум до декабря»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что он отказался одобрить отставку главного тренера команды Олега Кононова.

    «Нет, не было такого. Чушь. Он будет работать как минимум до декабря. Как минимум. А там в декабре будем смотреть», – сказал Федун.

    По информации «Чемпионата», Федун не стал одобрять отставку Кононова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии29
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      Рейтинг: +3579

      APchelov 2 минуты назад

      Федун точно не рыбак и не грибник. Чутьё отсутствует. Либо он гений )

      0
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      Рейтинг: +6586

      ivanthebest 13 минут назад

      Балять... Дайте хоть немного мозгов многим истеричкам... Возможно посыплются минусы от своих же, но плевать. 2 игры назад, Вы все были рады победной серии из 4 матчей, возносили команду до небес, и Конон уже вроде как и неплохим тренером многим тут начал казаться. Сейчас, несколько неудачных матчей, и массовая истерия продолжается, только уже с желанием всех растерзать. Уже и Цорна в том числе.

      Вы ..банулись??? Куда ветер дунет, туда и Вы со своим 3-мя копейками. Надо иметь хоть какое-то постоянство и видеть ситуацию в целом, а не только свой недалёкий нос. Начните с себя уже и хватит тут как бабам истерить при любом дуновении ветра.

      Не защищаю Федуна, однако он сейчас пытается делать всё более грамотно, чем предыдущие 15 лет. Не истерит, пытается системно решать вопросы. Да, Конон возможно не лучший вариант, но при любом эмоциональном решении возникает тот же результат, что и раньше. Т.е. н..хуя хорошего!!! И истерично менять пусть и не самого сильного тренера сейчас, это путь вникуда, в очередной раз.

      P.S. Перестаньте истерить, даже меня, болельщика Спартака, за..бали истерить как бабы некоторые из красно-белых.

      1
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      Рейтинг: +661

      Taps 22 минуты назад

      Молодец Федун, конкуренции лидерам не будет +
      шоу пиджака.

      1
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      Рейтинг: +1447

      Фанат Рубина 34 минуты назад

      оо ну хорошо у нас есть шанс взять 3 очка в москве! обнадежил арнольдыч!

      1
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      Рейтинг: +12069

      slavutiq70 34 минуты назад

      Главное здесь даже не в том что мы теряем сезон,,,,а самое печальное что при Кононове игроки диградируют,,даже новички от матча к матча всё хуже выглядят,,,и чем дольше мямля у руля тем сильней будет деградировать состав и новому тренеру может оказаться так что будет невозможно вернуть игроков на прежний уровень,,,,,Вон Зе сейчас лучший нап месяца Португалии,,,,а у Кононова затухал,,,,

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8500

      Диктор 42 минуты назад

      Маразм.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1802

      OldenVad 43 минуты назад

      За то Бакаев молодец. Хоть за него порадоваться

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +263

      Из Твери Леха 52 минуты назад

      До декабря 2020 я надеюсь?

      1
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      Рейтинг: +19999

      oyabun 58 минут назад

      Какие предпосылки для улучшения ситуации в команде с Кононовым? Их нет!!! Зачем же и дальше топить Спартак? Ладно на болельщиков Федуну наплевать, так хотя бы о своих вложенных впустую деньгах подумал.

      2
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      Рейтинг: +1632

      anjaneri 1 час назад

      Опять спартак колбасить начало... И как всегда, начнётся тэрнерская чехарда...,Зря Федя убрал Карреру, надо было ему дать карт-бланш на долгие годы..., но Феде более по нраву видать колбасня...

      6
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      Рейтинг: +1612

      erma > anjaneri 1 час назад

      Да, тем более что Каррера ДОКАЗАЛ свою состоятельность. Кононов пока только доказывает обратное.

      4
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