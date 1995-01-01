Главные новости дня. «Барселона» может купить Мбаппе вместо Неймара, «Зенит» обыграл «Арсенал»

«ПСЖ» летом договорился о трансфере Погба, но сделка сорвалась из-за Неймара.
Цорн: «Пост Малосолова про Адриано – расизм. Пусть назначат наказание по закону».
«Тамбов» платит за матч на «Мордовия Арене» 2,4 миллиона рублей.
Дуглас Сантос: «Дзюба постоянно что-то говорит. Шутки его не понимаю».
Гаттузо в ближайшие дни должен прибыть в Москву. Он посетит один из матчей.
Точилин: «Семин недоволен расписанием? Если кому и критиковать календарь, то «Сочи».
Уткин: «В деле Кокорина и Мамаева наступило время настоящего беспредела. Троих отпустили, Протасовицкого – нет. Скотство».
Часть руководителей «Барселоны» считает нужным приобрести Мбаппе, а не Неймара.
РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал» и стал единоличным лидером чемпионата.
Спонсоры клубов РПЛ сейчас и 10 лет назад: приход букмекеров, много нефти и газа