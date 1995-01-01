Главные новости дня. «Барселона» может купить Мбаппе вместо Неймара, «Зенит» обыграл «Арсенал»

«ПСЖ» летом договорился о трансфере Погба, но сделка сорвалась из-за Неймара.

Цорн: «Пост Малосолова про Адриано – расизм. Пусть назначат наказание по закону».

«Тамбов» платит за матч на «Мордовия Арене» 2,4 миллиона рублей.

Дуглас Сантос: «Дзюба постоянно что-то говорит. Шутки его не понимаю».

Гаттузо в ближайшие дни должен прибыть в Москву. Он посетит один из матчей.

Точилин: «Семин недоволен расписанием? Если кому и критиковать календарь, то «Сочи».

Уткин: «В деле Кокорина и Мамаева наступило время настоящего беспредела. Троих отпустили, Протасовицкого – нет. Скотство».

Часть руководителей «Барселоны» считает нужным приобрести Мбаппе, а не Неймара.

РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал» и стал единоличным лидером чемпионата.

Спонсоры клубов РПЛ сейчас и 10 лет назад: приход букмекеров, много нефти и газа