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    Гаттузо в ближайшие дни должен прибыть в Москву. Он посетит один из матчей

    Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо вскоре должен прибыть в Москву. Такую информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «Знаю, что в ближайшие дни в Москву должен приехать Гаттузо. И не просто сходить на один из матчей, а засветиться, прощупать почву. «Вот он я, я тренировал «Милан», играл за сборную Италии», – сообщил Короткин.

    • Гаттузо по окончании прошлого сезона покинул «Милан».
    • В качестве тренера итальянец ничего не выиграл.
    • Гаттузо – чемпион мира 2006 года.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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