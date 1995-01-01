Гаттузо в ближайшие дни должен прибыть в Москву. Он посетит один из матчей

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо вскоре должен прибыть в Москву. Такую информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Знаю, что в ближайшие дни в Москву должен приехать Гаттузо. И не просто сходить на один из матчей, а засветиться, прощупать почву. «Вот он я, я тренировал «Милан», играл за сборную Италии», – сообщил Короткин.