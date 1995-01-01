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    Уткин: «В деле Кокорина и Мамаева наступило время настоящего беспредела. Троих отпустили, Протасовицкого – нет. Скотство»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал условно-досрочное освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Их соучастник Александр Протасовицкий право покинуть исправительное учреждение не получил.

    «Мы все так или иначе хайпанули на истории Кокорина и Мамаева. Хайпанули-хайпанули, если называть этим словом объективно получившийся результат, а не намерения.

    Мы не сошлись в том, чего в этом деле больше – справедливости или абсурда, и если абсурда, то какого – смешного или мрачного, но сейчас в этой истории наступило время беспредела. Настоящего.

    Троих отпустили. Мамаева и Кокориных. Самых известных, у кого были заступники. А четвертого, Протасовицкого – нет. Мало того, ему пока отказали в УДО.

    То есть тому из четверых, кто просто нахулиганил (и то спорно), про которого тупо неуместна риторика «зажрались», «края потеряли», «опозорили честь» (флага, спорта, сборной) – то есть тому, который сделай то же самое, но отдельно, скорее всего, ничего бы и не было, кроме штрафа в самом пиковом случае – вот его и продержат дольше всех.

    Коллеги-журналисты, мы с вами не должны обойти это молчанием. Это самый настоящий беспредел. Самый страшный – это ведь не когда кроваво погибает знаменитость. Это когда в тишине, в толщине стены от прохожих, старушка от голода умирает. Простите за параллели.

    Трое выходят. Остается один, за которого сильные мира сего не хлопотали. Их стыдить не буду – там клейма ставить давно негде. Но мы-то?

    Не прошу перепоста, прошу внимания к теме. Если Протасовицкий и виноват, то никак не больше отпущенных. Вряд ли он в заключении вызывающе мочился на стену казармы или материл начальство, он достоин УДО в не меньшей степени. Происходит скотство.

    Протасовицкому – свободу», – написал Уткин в телеграм-канале.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии34
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      Рейтинг: +3376

      Добрый Бобер 11 минут назад

      Очень показательная ситуация. Она показывает и положение с правосудием в стране, и то что Кокоша и Мамай недостойные люди.

      0
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      Рейтинг: +6034

      батог 12 минут назад

      Молодец Вася !!! Все по делу !!!

      3
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      Рейтинг: +565

      Untitled-1 16 минут назад

      А он играл с заключенными в футбол? Небось не играл! Вот и не получил удо!

      1
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      Рейтинг: +1389

      Валерий1965 20 минут назад

      Согласен, что мерзко...

      1
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      Рейтинг: +1468

      prtcs 26 минут назад

      "Василий прав, когда за одно и тоже люди получают разное наказание, это беспредел, скажу больше, если бы ситуация в стране не была такой накалённой, этим красавцам вообще ничего бы не дали, потому что смотрят на них ни как на людей, а как на частную собственность олигархов, они оплачены, а олигархи не любят когда их имущество, гниёт в казематах, причём в их же собственной, приватизированной стране. Посадили их не за дела, а из за резонанса, отпустили по вышеизложенным причинам, а где место для правосудия?, а нет тут ему места, оно для бедных, вот парень и тянет лямку, он виноват больше других, потому что бедный".

      2
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      Рейтинг: +1049

      Alekxei Z. 34 минуты назад

      Ну а что здесь удивительного ? Вася , сам же знаешь . что кому-то законы не писаны. Страна такая !!!
      УДО...скажут нарушал дисциплину , да и сидеть то осталось пару месяцев.
      Вон студентам незах по 3-4 года впаярили и общественность молчит.
      Правовое государство !!!

      2
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      Рейтинг: +838

      ААМ 35 минут назад

      Если это - правда, то это- свинство.

      2
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      Рейтинг: +759

      Киркинитидец 42 минуты назад

      утя меняйся...

      -1
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      Рейтинг: +2046

      InterMilLano1908 48 минут назад

      Леонид Слуцкий и Березуцкие построят в Волгограде стадион БОМБОНЕРА за 45-50 млн рублей.Там будут бесплатно тренироваться дети.

      2
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      Рейтинг: +908

      Mirak92 > InterMilLano1908 46 минут назад

      Разбавил медом ,дерьмо!)

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      Рейтинг: +759

      Киркинитидец > Mirak92 44 минуты назад

      приятного аппетита!!!

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      Рейтинг: +759

      Киркинитидец 1 час назад

      интересно! зенит сожрет пряник? или подавиться? в любом случае, будет тема для базара... и главное шоб всенородный любимец забил! или от него отскочило-ждемс...

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