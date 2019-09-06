Кокориных и Мамаева выпустят 17 сентября

в день города Брянск, выходят по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили право на условно-досрочное освобождение согласно решению суда. Игроки в соответствии с законодательством еще несколько дней пробудут за решеткой.
Как сказала агентству «Р-Спорт» адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова, решение вступит в силу 17 сентября. В тот же день осужденные выйдут на свободу.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.