Кокориных и Мамаева выпустят 17 сентября

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили право на условно-досрочное освобождение согласно решению суда. Игроки в соответствии с законодательством еще несколько дней пробудут за решеткой.

Как сказала агентству «Р-Спорт» адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова, решение вступит в силу 17 сентября. В тот же день осужденные выйдут на свободу.