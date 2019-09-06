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    Кокориных и Мамаева выпустят 17 сентября

    Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили право на условно-досрочное освобождение согласно решению суда. Игроки в соответствии с законодательством еще несколько дней пробудут за решеткой.

    Как сказала агентству «Р-Спорт» адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова, решение вступит в силу 17 сентября. В тот же день осужденные выйдут на свободу.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.

    Источник: «Р-Спорт»

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      AZ 11 минут назад

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      Борат 54 минуты назад

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