Цорн: «Пост Малосолова про Адриано – расизм. Пусть назначат наказание по закону»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА, бывшего пресс-атташе РФС Андрея Малосолова. Он в социальной сети назвал бывшего форварда спартаковцев Луиса Адриано обезьяной.

«Мы действительно написали письмо в прокуратуру, указав на тот инцидент, который случился во время матча с ЦСКА в Австрии. Как генеральный директор, могу сказать, что клуб должен защищать наших футболистов. Мы поддержали Луиса Адриано таким образом. Остальное будет уже решать суд.

Мы не требуем ничего — просто хотим, чтобы с этим разобрались. Пусть суд назначат наказание по закону. У нас нет ничего личного к Малосолову и не важно, что он болельщик ЦСКА. Так же мы поступили бы к любому другому человеку, который пишет подобные вещи о наших футболистах.

Является ли пост Малосолова про обезьяну — расизмом? На мой взгляд — да. Причeм, после матча в Австрии мы обсудили этот инцидент с Леонидом Арнольдовичем Федуном, сформировали общую позицию клуба», – сказал Цорн.