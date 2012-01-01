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    Цорн: «Пост Малосолова про Адриано – расизм. Пусть назначат наказание по закону»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА, бывшего пресс-атташе РФС Андрея Малосолова. Он в социальной сети назвал бывшего форварда спартаковцев Луиса Адриано обезьяной.

    «Мы действительно написали письмо в прокуратуру, указав на тот инцидент, который случился во время матча с ЦСКА в Австрии. Как генеральный директор, могу сказать, что клуб должен защищать наших футболистов. Мы поддержали Луиса Адриано таким образом. Остальное будет уже решать суд.

    Мы не требуем ничего — просто хотим, чтобы с этим разобрались. Пусть суд назначат наказание по закону. У нас нет ничего личного к Малосолову и не важно, что он болельщик ЦСКА. Так же мы поступили бы к любому другому человеку, который пишет подобные вещи о наших футболистах.

    Является ли пост Малосолова про обезьяну — расизмом? На мой взгляд — да. Причeм, после матча в Австрии мы обсудили этот инцидент с Леонидом Арнольдовичем Федуном, сформировали общую позицию клуба», – сказал Цорн.

    • Во время матча ЦСКА и «Спартака» на турнире «Кубок Париматч Премьер» между бразильским нападающим красно-белых Луисом Адриано и защитником армейцев Кириллом Набабкиным произошло две стычки. Россиянина удалили с поля.
    • «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время», – написал в твиттере Малосолов.
    • «Спартак» в РПЛ идет шестым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 06:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1495

      Kollljan 11 минут назад

      По закону - это всего лишь штраф. И то, если будет доказано в суде. Что плохого в животном под названием "обезьяна"? Это ловкий, сильный зверь. Никакому гимнасту- чемпиону не сравниться с обезьяной в силе и ловкости. Так что назвав Луиса Адриано обезьяной, Малосолов не оскорбил, а сделал комплимент футболисту. Адриано должен гордиться заслуженным прозвищем. :)

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      Рейтинг: +8430

      Диктор 25 минут назад

      Это же кони-тут и так все ясно.

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