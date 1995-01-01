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    Точилин: «Семин недоволен расписанием? Если кому и критиковать календарь, то «Сочи»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин ответил на критику календаря со стороны главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. По мнению экс-динамовца, право выражать недовольство расписанием имеют только сочинцы.

    «Понятно, что Юрий Палыч критикует, рассматривая ситуацию через призму своей команды. Тем не менее, если посмотреть на наш календарь, то вы увидите, что в первых восьми турах «Сочи» сыграл против всех топ-команд чемпионата, кроме «Локомотива».

    Тем более, что за эти восемь туров мы лишь дважды сыграли дома. Если кому и критиковать календарь, то только нам», – сказал Точилин.

    • Матч «Сочи» – «Локомотив» состоится завтра, 13 сентября.
    • Южане идут в РПЛ в зоне переходных игр.
    • «Локомотив» занимает пятое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22372

      zra78 12 минут назад

      Точилин тоже чтоль дурак??? Он вообще понимает между с лидерами игры в недельный цикл или игры через два дня на третий??

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