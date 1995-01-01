Точилин: «Семин недоволен расписанием? Если кому и критиковать календарь, то «Сочи»

Точилин тоже чтоль дурак??? Он вообще понимает между с лидерами игры в недельный цикл или игры через два дня на третий??
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин ответил на критику календаря со стороны главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. По мнению экс-динамовца, право выражать недовольство расписанием имеют только сочинцы.
«Понятно, что Юрий Палыч критикует, рассматривая ситуацию через призму своей команды. Тем не менее, если посмотреть на наш календарь, то вы увидите, что в первых восьми турах «Сочи» сыграл против всех топ-команд чемпионата, кроме «Локомотива».
Тем более, что за эти восемь туров мы лишь дважды сыграли дома. Если кому и критиковать календарь, то только нам», – сказал Точилин.
- Матч «Сочи» – «Локомотив» состоится завтра, 13 сентября.
- Южане идут в РПЛ в зоне переходных игр.
- «Локомотив» занимает пятое место.