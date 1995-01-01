Точилин: «Семин недоволен расписанием? Если кому и критиковать календарь, то «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин ответил на критику календаря со стороны главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. По мнению экс-динамовца, право выражать недовольство расписанием имеют только сочинцы.

«Понятно, что Юрий Палыч критикует, рассматривая ситуацию через призму своей команды. Тем не менее, если посмотреть на наш календарь, то вы увидите, что в первых восьми турах «Сочи» сыграл против всех топ-команд чемпионата, кроме «Локомотива».

Тем более, что за эти восемь туров мы лишь дважды сыграли дома. Если кому и критиковать календарь, то только нам», – сказал Точилин.