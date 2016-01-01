Семин – о календаре Кубка России: «Закончили тему. Бесконечно говорить нет смысла»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение РФС не переносить матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой», назначенный на 25 сентября.

«Закончили тему календаря, я уже высказывался на этот счет. Бесконечно об этом говорить нет смысла», – сказал Семин.

«Локомотив» оказался недоволен решением РФС провести все матчи 1/16 финала Кубка России в один день – 25 сентября.