Семин – о календаре Кубка России: «Закончили тему. Бесконечно говорить нет смысла»

матч в три дня! Вся англия так играет) но скажу так, в европе с детства к физ нагрузкам приучают, наши же игроки и детки, боятся лишний кг поднять и пробежать. а потом начинается ходьба пешком по полю. физики то нет, сборы не дадут ту выносливость, что могла быть если бы ее с детства закладывали.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение РФС не переносить матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой», назначенный на 25 сентября.
«Закончили тему календаря, я уже высказывался на этот счет. Бесконечно об этом говорить нет смысла», – сказал Семин.
«Локомотив» оказался недоволен решением РФС провести все матчи 1/16 финала Кубка России в один день – 25 сентября.
- Семин заявлял, что для «Локомотива», как участника ЛЧ, можно было бы сделать «более щадящий календарь».
- 25 сентября «Локомотив» сыграет в Кубке с «Балтикой», 28-го – с «Зенитом» в РПЛ, 1 октября – с «Атлетико» в Лиге чемпионов.