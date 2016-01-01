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    Семин – о календаре Кубка России: «Закончили тему. Бесконечно говорить нет смысла»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение РФС не переносить матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой», назначенный на 25 сентября.

    «Закончили тему календаря, я уже высказывался на этот счет. Бесконечно об этом говорить нет смысла», – сказал Семин.

    «Локомотив» оказался недоволен решением РФС провести все матчи 1/16 финала Кубка России в один день – 25 сентября.

    • Семин заявлял, что для «Локомотива», как участника ЛЧ, можно было бы сделать «более щадящий календарь».
    • 25 сентября «Локомотив» сыграет в Кубке с «Балтикой», 28-го – с «Зенитом» в РПЛ, 1 октября – с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +468

      Mister_Tomsk 56 минут назад

      матч в три дня! Вся англия так играет) но скажу так, в европе с детства к физ нагрузкам приучают, наши же игроки и детки, боятся лишний кг поднять и пробежать. а потом начинается ходьба пешком по полю. физики то нет, сборы не дадут ту выносливость, что могла быть если бы ее с детства закладывали.

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      Рейтинг: +2228

      TOMSON > Mister_Tomsk 18 минут назад

      Да сколько можно про эту Англию... Вы расстояние сравните. Наши игроки живут в самолётах. Вон сравните игры полуфинала ЛЧ Барселона Ливерпуль. Что там только болелы зарешали на такую разницу? Или мастерство вот так без причины меняется? Для всех европейских клубов перелёт уже в 2-3ч считается долгим, а для РПЛ такие перелёты считаются стандартными. Я уже не говорю про часовые пояса и климат.

      Англия, Англия мы блин не Англия. У нас чемпионат по расстоянию большее чем вся Европа, у нас свои проблемы и реалии. И если никак не помогать клубам хотяб календарем, то в Европе нашим ловить точно нечего.

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      Рейтинг: +4993

      Агасфер > Mister_Tomsk 4 минуты назад

      Я давно мечтаю,чтобы твою Англию отправили играть в еврокубках в Хабаровск,или Владивосток.С задержками по вылету,непогодой и прочими прелестями.А пока все руководители клубов РПЛ(как и её руководители) делают всё,чтобы клубы,расположенные дальше Урала,в РПЛ не появлялись надолго.И преуспевают в этом! Потому что они знают...

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      Рейтинг: +4993

      Агасфер > TOMSON 3 минуты назад

      Он так и не понял,почему его "Томск" стал лифтом РПЛ!!!

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