РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал» и стал единоличным лидером чемпионата

С Победой!!!
«Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в матче 9-го тура РПЛ со счетом 3:1.
Благодаря этой победе петербургский клуб стал единоличным лидером чемпионата России, набрав 20 очков.
Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Арсенал» (Тула) – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Дзюба, 5; 1:1 – Берхамов, 56; 2:1 – Дриусси, 66 (пенальти); 3:1 – Шатов, 88.
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас, Дриусси, Барриос, Кузяев (Шатов, 71), Жирков (Караваев, 90), Дзюба, Азмун (Ерохин, 75).
«Арсенал»: Левашов, Альварес (Володько, 15), Беляев, Денисов, Григалава, Бауэр, Берхамов (Комбаров, 64), Кангва, Ткачев, Костадинов, Луценко.
Предупреждения: Азмун, 75 – Денисов, 39; Бауэр, 42; Луценко, 67.