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    РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал» и стал единоличным лидером чемпионата

    «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в матче 9-го тура РПЛ со счетом 3:1.

    Благодаря этой победе петербургский клуб стал единоличным лидером чемпионата России, набрав 20 очков.

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Арсенал» (Тула) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дзюба, 5; 1:1 – Берхамов, 56; 2:1 – Дриусси, 66 (пенальти); 3:1 – Шатов, 88.

    «Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас, Дриусси, Барриос, Кузяев (Шатов, 71), Жирков (Караваев, 90), Дзюба, Азмун (Ерохин, 75).

    «Арсенал»: Левашов, Альварес (Володько, 15), Беляев, Денисов, Григалава, Бауэр, Берхамов (Комбаров, 64), Кангва, Ткачев, Костадинов, Луценко.

    Предупреждения: Азмун, 75 – Денисов, 39; Бауэр, 42; Луценко, 67.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии25
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      Рейтинг: +227

      S.K.V. 1 минуту назад

      С Победой!!!

      1
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      Рейтинг: +253

      Из Твери Леха 4 минуты назад

      Как только Миллер в кадр попадает, так эти шестерки сразу при виде своего хозяина вопят : АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ!!!

      0
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      Рейтинг: +6709

      Вомбат 8 минут назад

      Зенит сегодня сыграл для РПЛ достаточно хорошо. Оба пенальти чистые, и если бы оба были забиты, счет точно был бы крупным. Если бы Лунев умел выстраивать стенку, счет был бы крупным даже при всех косяках Азмуна. Но надо признать - до уровня Нефтчи Зенит все же не дотягивает. В ЛЧ при такой игре команде будет несдобровать. Что же до Арсенала, можно сказать одно - в еврокубки эта команда нынче не пробьется. И слава богу.

      1
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      Рейтинг: +2995

      paracetamol 9 минут назад

      Зенит, так держать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +253

      Из Твери Леха 12 минут назад

      По ходу сраный Лион им тройку отгрузит)))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +6709

      Вомбат > Из Твери Леха 7 минут назад

      Тут почти все так думают, но все же каркать не надо. Будем надеяться на лучшее.

      -1
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      Рейтинг: +2694

      Рубинище 14 минут назад

      Зенит не понравился, в ЛЧ никто прощать оборону не станет. Азмун сильно сдал, Жирков красавец, как обычно. А караваев за минуту игры сделал больше, чем Смольников за весь матч. Дриуси ещё молодец.

      2
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      Рейтинг: +2995

      paracetamol > Рубинище 9 минут назад

      Не нравится Зенит, смотри Рубин!

      -2
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      Рейтинг: +254

      ALEX TARAN > Рубинище 7 минут назад

      Смольников давно понял,что будет лавку полировать...

      0
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      Рейтинг: +2694

      Рубинище > paracetamol 7 минут назад

      Не Ваше дело это, что хочу то и смотрю.

      0
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      Рейтинг: +36802

      ROSTOV SUPER 16 минут назад

      Судья сволочь , Миллерок в ладоши похлопал за проплаченный пеннналь , игрок сыграл четко в мяч , комментатор , без комментариев , " эта была одна из лучших игр в истории РПЛ " ! Он дебил ?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +253

      Из Твери Леха > ROSTOV SUPER 14 минут назад

      Ну а где ты видел, чтобы рабочий супротив своего хозяина шел?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2694

      Рубинище > ROSTOV SUPER 12 минут назад

      Орлова нужно срочно назад, чем бред 90 минут слушать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +36802

      ROSTOV SUPER > Из Твери Леха 10 минут назад

      Леха , просто эти хозяева уже задолбали !

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6709

      Вомбат > Рубинище 6 минут назад

      Насчет Орлова не знаю, но Денис Казанский реально достал. Слепой комментатор, моментов не видит, игру не понимает, яда в голосе и гонору много, а профессионализма мало.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6709

      Вомбат > ROSTOV SUPER 5 минут назад

      Очки купите. В эпизоде со Смольниковым мяча там и близко не было.

      0
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      ...
      Рейтинг: +36802

      ROSTOV SUPER > Вомбат 3 минуты назад

      Вы матч смотрели ?

      0
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      Рейтинг: +254

      ALEX TARAN 16 минут назад

      А пряников жаль...

      0
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      Рейтинг: +253

      Из Твери Леха > ALEX TARAN 13 минут назад

      Да че их жалеть. Ничего толком в атаке не показали, кроме жалких ударов из-за пределов штрафной.

      1
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      Рейтинг: +1255

      Фан666 16 минут назад

      И это лицо нашего футбола. Супер топ клуб

      -2
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      Рейтинг: +841

      ААМ 17 минут назад

      Победил, но не убедил Зенит

      2
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