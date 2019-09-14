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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
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Зенит - Арсенал

13.09.2019, Пятница, 20:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 9 тур Зенит - Арсенал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
3 декабря, понедельник 19:30 Арсенал 4:2 Зенит
2 тур
4 августа, суббота 16:30 Зенит 1:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
22 апреля, воскресенье 14:00 Арсенал 3:3 Зенит
13 тур
15 октября, воскресенье 19:00 Зенит 0:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
19 марта, воскресенье 19:30 Зенит 2:0 Арсенал
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Арсенал 0:5 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
26 апреля, воскресенье 18:30 Зенит 1:0 Арсенал
1 тур
2 августа, суббота 19:00 Арсенал 0:4 Зенит
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
29 октября, среда 19:00 Зенит 2:3 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +659

    Сергей Александрович 14 сентября 2019, 12:49

    Какие-то купленные пенальти были! Я один это заметил?

    -2
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    Рейтинг: +265

    releboy 14 сентября 2019, 05:38

    Зенит опять обосрался - не убедил своей игрой.

    0
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    Рейтинг: +804

    Dizgen 13 сентября 2019, 21:49

    давай 3 пенальти газпром платит

    2
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    Рейтинг: +18458

    ilichkadr > Dizgen 13 сентября 2019, 22:05

    Лукойл в очереди..............

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    Рейтинг: +20

    Andreanos 13 сентября 2019, 21:32

    Второй пенальти был или нет? Ракурс какой-то не очень показали, не видно нифига..

    0
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    Рейтинг: +446

    BoaSnake 13 сентября 2019, 21:24

    Молодец Лунев, прикрыл ближний угол стенкой и сам за нее спрятался, пропустив в дальний!

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    Рейтинг: +659

    Сергей Александрович > BoaSnake 14 сентября 2019, 12:50

    Лунёв превратился в Лунтика

    0
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    Рейтинг: +18458

    ilichkadr 13 сентября 2019, 21:19

    Гол на совести Лунева. Такие мячи надо брать.

    0
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 13 сентября 2019, 20:27

    "Испанец в борьбе неудачно приземлился на плечо." Это вообще как? Комментатор с кукушкой дружит не? )))

    1
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    Рейтинг: +334

    maratagliulin 13 сентября 2019, 20:25

    Состав у Зенита оптимальный. Наверное будет победа с разницей в три мяча.

    1
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 13 сентября 2019, 19:51

    Матч закончится 1:1

    -1
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > KPCCSPB 14 сентября 2019, 08:41

    На эту игру, да.

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    Рейтинг: +10

    Дамир Саидович 13 сентября 2019, 17:28

    Если есть характер, то выиграет!

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