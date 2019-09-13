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    Часть руководителей «Барселоны» считает нужным приобрести Мбаппе, а не Неймара

    Внутри «Барселоны» идут обсуждения касательно трансферных целей. Если летом команда хотела приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара, то в будущем от экс-каталонца могут отказаться.

    Как пишет Mundo Deportivo, часть руководителей клуба считает более рациональным вложиться в покупку Килиана Мбаппе, поскольку он моложе. Рыночная ценна француза – 200 миллионов евро.

    • В Мбаппе заинтересован «Реал».
    • Француз – действующий чемпион мира, лучший молодой игрок чемпионата мира-2018.
    • Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за более чем 200 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +274

      ТОПТЫГИН 24 минуты назад

      Монако в свое время лохонулся)))

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      Рейтинг: +726

      shikari__ > ТОПТЫГИН 8 минут назад

      в какое свое время лохонулся Монако, продавая 19-летнего пацана за 180 млн.? при том, что он сам уже хотел играть за ПСЖ.

      0
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      Рейтинг: +213

      Smoking_dog 33 минуты назад

      равнозначно,мбапе с точки зрения игры,неймар с точки зрения бизнеса

      0
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      Рейтинг: +8238

      Cules2013 44 минуты назад

      Вот это трансфер. Если за кого и платить больше 200 млн, то за него.

      0
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      Рейтинг: +5803

      mihail200606 47 минут назад

      Надеюсь среди тех кто за мбаппе, есть президент..))
      На хер там не нужно это понтанутое нежное чмо бразильской..

      1
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      Рейтинг: +8526

      DeStar 57 минут назад

      Если реал его не купит следующим летом то это будет жопа, а если мбаппе еще и в барсу уйдет, то .. я даже придумать не могу насколько силным будет ******

      3
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      Рейтинг: +3365

      dinar7777dinar 1 час назад

      Я думаю каждый топ клуб желает увидеть мбаппе у себя .

      2
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      Рейтинг: +722

      Alex Flash 1 час назад

      А продадут ли за 200

      0
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      Рейтинг: +23

      Barçist 1 час назад

      На англоязычном форуме болельщики ПСЖ пишут,что Неймар лучше Мбаппе на данный момент.Мне лично Мбаппе напоминает Бэйла,а не Месси или Роналду.В Барсу?Буду только рад,но стоить он будет немеренно.

      1
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      Рейтинг: +32

      DyadyaWel 1 час назад

      Не удивлюсь если в итоге подсуетится Мансити и перехватит Мбаппе у испанцев.

      1
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      Рейтинг: +1694

      SarJr 1 час назад

      Вкладывайтесь, а он все равно уйдёт в реал:)

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