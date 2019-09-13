Часть руководителей «Барселоны» считает нужным приобрести Мбаппе, а не Неймара

Внутри «Барселоны» идут обсуждения касательно трансферных целей. Если летом команда хотела приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара, то в будущем от экс-каталонца могут отказаться.

Как пишет Mundo Deportivo, часть руководителей клуба считает более рациональным вложиться в покупку Килиана Мбаппе, поскольку он моложе. Рыночная ценна француза – 200 миллионов евро.