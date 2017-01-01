Sport.es: Зидан убедил Мбаппе перейти летом в «Реал»

Такое ощущение складывается будто все знали что так будет. И даже я сам в это верил и верю. Хотя мбаппе по поводу реала особо не высказывался и конкурентов реалу в мире хватает, от сити до барсы и юве. Но я почему-то уверен, что он перейдёт в реал
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе следующим летом может сменить клуб. По сведениям издания Sport.es, главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан убедил футболиста пополнить испанский клуб.
Содействовать сделке будет президент «Реала» Флорентино Перес. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 2022 года.
- Форвард – лучший молодой игрок последнего чемпионата мира, а также его победитель.
- Мбаппе перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако».
- В текущем сезоне Лиги 1 игрок принял участие в четырех матчах, забил два гола, сделал результативный пас.