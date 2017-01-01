Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Sport.es: Зидан убедил Мбаппе перейти летом в «Реал»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе следующим летом может сменить клуб. По сведениям издания Sport.es, главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан убедил футболиста пополнить испанский клуб.

    Содействовать сделке будет президент «Реала» Флорентино Перес. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 2022 года.

    • Форвард – лучший молодой игрок последнего чемпионата мира, а также его победитель.
    • Мбаппе перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако».
    • В текущем сезоне Лиги 1 игрок принял участие в четырех матчах, забил два гола, сделал результативный пас.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:05
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8495

      DeStar 40 минут назад

      Такое ощущение складывается будто все знали что так будет. И даже я сам в это верил и верю. Хотя мбаппе по поводу реала особо не высказывался и конкурентов реалу в мире хватает, от сити до барсы и юве. Но я почему-то уверен, что он перейдёт в реал

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73618
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru