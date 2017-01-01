Sport.es: Зидан убедил Мбаппе перейти летом в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе следующим летом может сменить клуб. По сведениям издания Sport.es, главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан убедил футболиста пополнить испанский клуб.

Содействовать сделке будет президент «Реала» Флорентино Перес. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 2022 года.