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    Венгер: «Надеюсь, в 2022 году буду тренировать одну из сборных на чемпионате мира»

    Тренер Арсен Венгер выразил надежду, что будет задействован в качестве тренера на чемпионате мира-2018. Француз находится без работы с лета 2018 года, когда покинул «Арсенал».

    «Всегда мечтал тренировать сборную на чемпионате мира. На этом турнире собираются все лучшие футболисты и тренеры. Надеюсь, в 2022 году в Катаре буду тренировать одну из сборных», – сказал Венгер, чьи слова приводит Sky Sports.

    Источник: Sky Sports

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    04.09.2019 23:45
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