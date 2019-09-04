Венгер: «Надеюсь, в 2022 году буду тренировать одну из сборных на чемпионате мира»

Тренер Арсен Венгер выразил надежду, что будет задействован в качестве тренера на чемпионате мира-2018. Француз находится без работы с лета 2018 года, когда покинул «Арсенал».
«Всегда мечтал тренировать сборную на чемпионате мира. На этом турнире собираются все лучшие футболисты и тренеры. Надеюсь, в 2022 году в Катаре буду тренировать одну из сборных», – сказал Венгер, чьи слова приводит Sky Sports.
- Венгер проработал в «Арсенале» на протяжении 22-х лет. При французском специалисте лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.
- Француз также тренировал «Нанси», «Монако» и «Нагою Грампус».
- Летом СМИ связывали Венгера с «Ниццей».