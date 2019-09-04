Главные новости дня. «Валенсия» включила Черышева в заявку на ЛЧ; Неймар расплакался, узнав о срыве трансфера в «Барселону»

«Локомотив» отказался от идеи проводить матчи ЛЧ в «Лужниках» и сыграет на «РЖД Арене». Самый дешевый пакет билетов – 2900 рублей.

Демба Ба: «Хочу, чтобы все чернокожие игроки убрались из Серии А».

Ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева рассмотрят в закрытом режиме.

Джан: «Меня обманули. Если бы я знал, что «Ювентус» не включит меня в заявку на ЛЧ, не стал бы больше играть за клуб».

«Валенсия» включила Черышева в заявку на Лигу чемпионов.

Орещук: «От Шюррле вежливо отказались. Не знаю, сколько он получает в «Спартаке», но его зарплата в Дортмунде – космос».

ЦСКА предлагал Боласи более 4,3 миллиона в год.

El Chiringuito: Неймар расплакался, узнав о срыве трансфера в «Барселону».

Ротенберг, Коломейцев, Мурило – в заявке «Локомотива» на Лигу чемпионов.

У сборной России новый дизайн автобуса. На бортах представлены фотографии футболистов.