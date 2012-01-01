Демба Ба: «Хочу, чтобы все чернокожие игроки убрались из Серии А»

Вы, мартыхаи долбанные должны вообще убраться в вонючую африку, и сидеть в ней безвылазно.
Форвард «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба прокомментировал расистский скандал вокруг нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.
«Вот поэтому я решил не играть там, когда мог… И на этом этапе я хочу, чтобы все чернокожие игроки убрались из этого чемпионата! Конечно, это не остановит их глупость и ненависть, но по крайней мере, это не будет влиять на другие расы», – написал Ба в твиттере.
Ранее болельщики «Интера» в открытом письме объяснились перед Ромелу Лукаку, который подвергся расистским оскорблениям во время матча второго тура Серии А против «Кальяри».
- Лукаку перешел в «Интер» летом из «Манчестер Юнайтед».
- В первых двух матчах Серии А форвард забил по голу.