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    Демба Ба: «Хочу, чтобы все чернокожие игроки убрались из Серии А»

    Форвард «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба прокомментировал расистский скандал вокруг нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

    «Вот поэтому я решил не играть там, когда мог… И на этом этапе я хочу, чтобы все чернокожие игроки убрались из этого чемпионата! Конечно, это не остановит их глупость и ненависть, но по крайней мере, это не будет влиять на другие расы», – написал Ба в твиттере.

    Ранее болельщики «Интера» в открытом письме объяснились перед Ромелу Лукаку, который подвергся расистским оскорблениям во время матча второго тура Серии А против «Кальяри».

    • Лукаку перешел в «Интер» летом из «Манчестер Юнайтед».
    • В первых двух матчах Серии А форвард забил по голу.

    Источник: твиттер Демба Ба

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7311

      parevg 1 час назад

      Вы, мартыхаи долбанные должны вообще убраться в вонючую африку, и сидеть в ней безвылазно.

      0
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      Рейтинг: +206

      huntelaar25 > parevg 47 минут назад

      Ты за что их так ненавидишь? Потому что в спортивном плане они лучше тебя?

      1
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      ...
      Рейтинг: +7311

      parevg > huntelaar25 17 минут назад

      Потому что они не белые.
      И призыв возвращаться касается всех, а не только спортсменов.

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      Рейтинг: +6681

      Вомбат > parevg 6 минут назад

      Массовая поддержка такого махрового расиста, как вы, посетителями данного сайта много говорит о специфике этих самых посетителей. Мне даже стыдно, что у меня тут тоже много плюсов. К счастью поменьше.

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    • ...
      Рейтинг: +4849

      Агасфер 1 час назад

      А вот это уже есть одна из разновидностей расизма,процветающего на юге Африки,именуемый "негритюд".

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