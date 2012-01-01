Демба Ба: «Хочу, чтобы все чернокожие игроки убрались из Серии А»

Форвард «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба прокомментировал расистский скандал вокруг нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

«Вот поэтому я решил не играть там, когда мог… И на этом этапе я хочу, чтобы все чернокожие игроки убрались из этого чемпионата! Конечно, это не остановит их глупость и ненависть, но по крайней мере, это не будет влиять на другие расы», – написал Ба в твиттере.

Ранее болельщики «Интера» в открытом письме объяснились перед Ромелу Лукаку, который подвергся расистским оскорблениям во время матча второго тура Серии А против «Кальяри».