Фанаты «Интера» попросили Лукаку воспринимать расистские оскорбления как «дань уважения»

Болельщики «Интера» в открытом письме объяснились перед форвардом Ромелу Лукаку, который подвергся расистским оскорблениям во время матча второго тура Серии А против «Кальяри». В той игре бельгиец забил победный гол.

«На итальянских стадионах болельщики делают все, чтобы помешать противнику. Не из-за того что они расисты, а для того, чтобы помочь своей команде. Воспринимай такое отношение к себе как дань уважения, ведь оно означает, что болельщики боятся, что ты забьешь гол», – сказано в письме в сообществе фанатов «Интера» Curva Nord.