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    Фанаты «Интера» попросили Лукаку воспринимать расистские оскорбления как «дань уважения»

    Болельщики «Интера» в открытом письме объяснились перед форвардом Ромелу Лукаку, который подвергся расистским оскорблениям во время матча второго тура Серии А против «Кальяри». В той игре бельгиец забил победный гол.

    «На итальянских стадионах болельщики делают все, чтобы помешать противнику. Не из-за того что они расисты, а для того, чтобы помочь своей команде. Воспринимай такое отношение к себе как дань уважения, ведь оно означает, что болельщики боятся, что ты забьешь гол», – сказано в письме в сообществе фанатов «Интера» Curva Nord.

    • Лукаку перешел в «Интер» летом из «Манчестер Юнайтед».
    • В первых двух матчах Серии А форвард забил по голу.
    • «Интер» лидирует в Серии А.

    Источник: фейсбук Curva Nord

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