Джан: «Меня обманули. Если бы я знал, что «Ювентус» не включит меня в заявку на ЛЧ, не стал бы больше играть за клуб»

Действительно неправильно поступили,да и с Марио тоже,всетаки возраст уже,кто знает сыграет ли он вообще в ЛЧ ещё
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан раскритиковал решение туринцев не включить его в заявку на Лигу чемпионов.
«Это меня шокировало. Разговор длился одну минуту. Мне ничего не объяснили. Меня это очень злит. Я сделаю выводы и поговорю с руководством.
Мне кое-что обещали на прошлой неделе. На меня выходил «ПСЖ», но я решил остаться с «Ювентусом». Условием было то, что я буду играть в Лиге чемпионов. «Ювентус» мне обещал. И я отклонил предложение «ПСЖ». Меня обманули. Если бы я это знал, то не стал бы больше играть за «Ювентус», – сказал Джан.
- Во вторник «Ювентус» опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов. В ней не оказалось Джана и нападающего Марио Манджукича.
- «Ювентус» в группе сыграет с «Локомотивом», «Атлетико» и «Байером».