Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Джан: «Меня обманули. Если бы я знал, что «Ювентус» не включит меня в заявку на ЛЧ, не стал бы больше играть за клуб»

    Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан раскритиковал решение туринцев не включить его в заявку на Лигу чемпионов.

    «Это меня шокировало. Разговор длился одну минуту. Мне ничего не объяснили. Меня это очень злит. Я сделаю выводы и поговорю с руководством.

    Мне кое-что обещали на прошлой неделе. На меня выходил «ПСЖ», но я решил остаться с «Ювентусом». Условием было то, что я буду играть в Лиге чемпионов. «Ювентус» мне обещал. И я отклонил предложение «ПСЖ». Меня обманули. Если бы я это знал, то не стал бы больше играть за «Ювентус», – сказал Джан.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:36
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +700

      GSmall 5 минут назад

      Действительно неправильно поступили,да и с Марио тоже,всетаки возраст уже,кто знает сыграет ли он вообще в ЛЧ ещё

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1173

      Fin035 6 минут назад

      А кому сейчас легко....?)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73613
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru