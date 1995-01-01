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    El Chiringuito: Неймар расплакался, узнав о срыве трансфера в «Барселону»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар расстроился, узнав о несостоявшемся переходе в «Барселону».

    Утром 31 августа представители «Барселоны» позвонили бразильцу и сказали, что парижане отклонили последнее предложение сине-гранатовых. Как утверждает El Chiringuito, Неймар расплакался прямо во время разговора.

    • Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» оказались недовольны срывом трансфера Неймара. Они считают, что клуб не планировал подписывать форварда «ПСЖ».
    • Журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль заявлял, что президент «Барсы» Жосеп Бартомеу не хотел покупать Неймара, и «устроил весь шум, чтобы сохранить лицо перед Месси».

    Источник: El Chiringuito TV

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии18
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      Рейтинг: +5739

      mihail200606 3 минуты назад

      На х... он барсе.. Чмо это.. Отлично они его продали арабам, и сидят довольные..

      1
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      Рейтинг: +2024

      aaaaahhhh 6 минут назад

      Хоть не родил?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3286

      dinar7777dinar 25 минут назад

      сиди в париже петух тебя барса и не собирались покупать.

      1
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      Рейтинг: +1979

      BlackMurder 34 минуты назад

      То неймар, то кокорин, то мамаев) баллотели не так себя вел в срачах

      0
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      Рейтинг: +1149

      Dizayner 38 минут назад

      санта барбара прямо какая-то, ну не перешел уже, чего мусолить то? кстати, он же сам рвался уйти, 222 лимона самолично приволок в офис команды, чего теперь расстраивается? раньше думать надо было, когда переходил в этот денежный мешок, псж еще 100 лет надо, чтобы дойти по уровню до барсы нынешней, и не в деньгах счастье, как оказалось))

      0
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      Рейтинг: +2776

      Gek Dement 38 минут назад

      Когда контракт подписывал не плакал?

      2
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      Рейтинг: +4853

      Агасфер 40 минут назад

      Он давно плачет чаще,чем забивает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1992

      Dellleone 55 минут назад

      Кому нужна эта плакса .

      0
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      Рейтинг: +11491

      bset 1 час назад

      Я вот не понимаю. Он же сам ушел. Почему президента прессуют? Других таких игроков нет что ли?

      6
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      Рейтинг: +8161

      Cules2013 > bset 52 минуты назад

      В одной новости как-то вроде эту тему осветили. Дело в том, что как воспринимает игрока тренер, как руководство клуба, как болельщики, и как его партнёры по команде - это всё разные углы обзора и точки зрения. Неймар поссорился с руководством Барсы, но не с игроками. Неймар не переставал дружить с Месси и Суарезом. И они не прочь его видеть в клубе. Вальверде по трансферам похоже ничего не решает, кого ему купят, с теми он и работает, а фанаты - это 50/50 - кто-то его ненавидит, а кто-то помнит, сколько успехов было у Барсы в его время, в т.ч. и благодаря ему, а сейчас у клуба проблемы и такое сразу вспоминается.

      0
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      Рейтинг: +524

      АИН-27 > bset 13 минут назад

      Да не факт, что прессуют! Это нам тут так пишут. Пруфов все равно нет и не будет.

      0
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      Рейтинг: +3406

      порт 1 час назад

      Ну вот, ещё одна травма, пусть и психологическая.

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