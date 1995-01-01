El Chiringuito: Неймар расплакался, узнав о срыве трансфера в «Барселону»

На х... он барсе.. Чмо это.. Отлично они его продали арабам, и сидят довольные..
Нападающий «ПСЖ» Неймар расстроился, узнав о несостоявшемся переходе в «Барселону».
Утром 31 августа представители «Барселоны» позвонили бразильцу и сказали, что парижане отклонили последнее предложение сине-гранатовых. Как утверждает El Chiringuito, Неймар расплакался прямо во время разговора.
- Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» оказались недовольны срывом трансфера Неймара. Они считают, что клуб не планировал подписывать форварда «ПСЖ».
- Журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль заявлял, что президент «Барсы» Жосеп Бартомеу не хотел покупать Неймара, и «устроил весь шум, чтобы сохранить лицо перед Месси».