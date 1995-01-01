El Chiringuito: Неймар расплакался, узнав о срыве трансфера в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар расстроился, узнав о несостоявшемся переходе в «Барселону».

Утром 31 августа представители «Барселоны» позвонили бразильцу и сказали, что парижане отклонили последнее предложение сине-гранатовых. Как утверждает El Chiringuito, Неймар расплакался прямо во время разговора.