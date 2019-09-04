Игроки «Барселоны» недовольны срывом трансфера Неймара. Они считают, что клуб не планировал подписывать форварда «ПСЖ»

Футболисты «Барселоны» решили, что руководство клуба изначально не планировало покупать нападающего «ПСЖ» Неймара.

Игроки каталонского клуба чувствуют себя обманутыми, пишет Marca. Большинство футболистов одобряло переход бразильца, и просило руководство сделать все возможное для его возвращения в «Барселону».