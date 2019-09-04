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    Игроки «Барселоны» недовольны срывом трансфера Неймара. Они считают, что клуб не планировал подписывать форварда «ПСЖ»

    Футболисты «Барселоны» решили, что руководство клуба изначально не планировало покупать нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Игроки каталонского клуба чувствуют себя обманутыми, пишет Marca. Большинство футболистов одобряло переход бразильца, и просило руководство сделать все возможное для его возвращения в «Барселону».

    • Ранее журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль заявил, что президент «Барсы» Жосеп Бартомеу не хотел покупать Неймара, и «устроил весь шум, чтобы сохранить лицо перед Месси».
    • Сообщалось, что полузащитники «Барселоны» Иван Ракитич и Усман Дембеле отказались переходить в «ПСЖ» в рамках сделки по трансферу Неймара.
    • Сам Неймар желал перейти в каталонский клуб.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3287

      dinar7777dinar 1 час назад

      марка дешевую сплетню распевает ! бартомеу уже давно сказал что неймара не будет !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      komarinskiy 1 час назад

      Почему один Хосеп, а другой Жозеп?

      2
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      ...
      Рейтинг: +4068

      la verdad > komarinskiy 42 минуты назад

      Потому что журналист испанец, а президент- каталонец.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1672

      SarJr 1 час назад

      ну так ясень перец, бартомеу же еще в начале лета сказал, что проститутки не будет

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