Игроки «Барселоны» недовольны срывом трансфера Неймара. Они считают, что клуб не планировал подписывать форварда «ПСЖ»

марка дешевую сплетню распевает ! бартомеу уже давно сказал что неймара не будет !
Футболисты «Барселоны» решили, что руководство клуба изначально не планировало покупать нападающего «ПСЖ» Неймара.
Игроки каталонского клуба чувствуют себя обманутыми, пишет Marca. Большинство футболистов одобряло переход бразильца, и просило руководство сделать все возможное для его возвращения в «Барселону».
- Ранее журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль заявил, что президент «Барсы» Жосеп Бартомеу не хотел покупать Неймара, и «устроил весь шум, чтобы сохранить лицо перед Месси».
- Сообщалось, что полузащитники «Барселоны» Иван Ракитич и Усман Дембеле отказались переходить в «ПСЖ» в рамках сделки по трансферу Неймара.
- Сам Неймар желал перейти в каталонский клуб.