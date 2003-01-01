Журналист El Chiringuito Педрероль: «Бартомеу не хочет покупать Неймара. Он устроил весь шум, чтобы сохранить лицо перед Месси»

Журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль прокомментировал ситуацию вокруг перехода нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону».

«Думаю, Жозеп Бартомеу не хочет покупать Неймара. Весь этот шум был раздут для того, чтобы он сохранил лицо перед Месси», – сказал Педрероль в эфире испанского телеканала.

Ранее El Chiringuito сообщал, что полузащитники «Барселоны» Иван Ракитич и Усман Дембеле отказались переходить в «ПСЖ» в рамках сделки по трансферу Неймара. В связи с этим руководство «Барселоны» сочло, что переход Неймара практически невозможен.

До этого сообщалось, что «Барселона» собирается представить Неймара в четверг.