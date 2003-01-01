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    Журналист El Chiringuito Педрероль: «Бартомеу не хочет покупать Неймара. Он устроил весь шум, чтобы сохранить лицо перед Месси»

    Журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль прокомментировал ситуацию вокруг перехода нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону».

    «Думаю, Жозеп Бартомеу не хочет покупать Неймара. Весь этот шум был раздут для того, чтобы он сохранил лицо перед Месси», – сказал Педрероль в эфире испанского телеканала.

    Ранее El Chiringuito сообщал, что полузащитники «Барселоны» Иван Ракитич и Усман Дембеле отказались переходить в «ПСЖ» в рамках сделки по трансферу Неймара. В связи с этим руководство «Барселоны» сочло, что переход Неймара практически невозможен.

    До этого сообщалось, что «Барселона» собирается представить Неймара в четверг.

    • «ПСЖ» купил Неймара два года назад у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, входит на испанском телеканале Mega (входит в медиахолдинг Atresmedia). Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +974

      Дедуктор 21 минуту назад

      А с какого х... Дембеле и Ракитич должны переходить из самого великого клуба мира в заурядный французский дер...мо-клуб?
      Барса - это ... фирма! А ПСЖ - в натуре, дер...мо клуб, в который какие ты богатые, но дебилы, вкачивают бапки невъе...ные. Вкачивали бы в Марсель, уже давно бы результат достойный имели.

      0
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      Рейтинг: +3230

      dinar7777dinar 58 минут назад

      Ой журналюги такую дебильную ересь пишут . Бартомеу ещё в начале лета сказал что неймара покупать не будут а они все мусолят эти утиные истории .

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      Рейтинг: +3649

      ivan-football-fan 59 минут назад

      история "перехода" Неймара всё больше напоминает историю "нацпроектов" в России...

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