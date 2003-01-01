Журналист El Chiringuito Педрероль: «Бартомеу не хочет покупать Неймара. Он устроил весь шум, чтобы сохранить лицо перед Месси»

А с какого х... Дембеле и Ракитич должны переходить из самого великого клуба мира в заурядный французский дер...мо-клуб?
Барса - это ... фирма! А ПСЖ - в натуре, дер...мо клуб, в который какие ты богатые, но дебилы, вкачивают бапки невъе...ные. Вкачивали бы в Марсель, уже давно бы результат достойный имели.
Журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль прокомментировал ситуацию вокруг перехода нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону».
«Думаю, Жозеп Бартомеу не хочет покупать Неймара. Весь этот шум был раздут для того, чтобы он сохранил лицо перед Месси», – сказал Педрероль в эфире испанского телеканала.
Ранее El Chiringuito сообщал, что полузащитники «Барселоны» Иван Ракитич и Усман Дембеле отказались переходить в «ПСЖ» в рамках сделки по трансферу Неймара. В связи с этим руководство «Барселоны» сочло, что переход Неймара практически невозможен.
До этого сообщалось, что «Барселона» собирается представить Неймара в четверг.
- «ПСЖ» купил Неймара два года назад у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
- Его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.
El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, входит на испанском телеканале Mega (входит в медиахолдинг Atresmedia). Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».