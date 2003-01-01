El Chiringuito: «Барселона» считает переход Неймара почти невозможным из-за Дембеле и Ракитича

Полузащитники «Барселоны» Иван Ракитич и Усман Дембеле отказались переходить в «ПСЖ» в рамках сделки по трансферу французского клуба Неймара.

В связи с этим руководство «Барселоны» считает, что переход Неймара практически невозможен, утверждает El Chiringuito.

Ранее в среду El Chiringuito сообщал, что «Барселона» собирается представить Неймара в четверг.