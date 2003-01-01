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    El Chiringuito: «Барселона» считает переход Неймара почти невозможным из-за Дембеле и Ракитича

    Полузащитники «Барселоны» Иван Ракитич и Усман Дембеле отказались переходить в «ПСЖ» в рамках сделки по трансферу французского клуба Неймара.

    В связи с этим руководство «Барселоны» считает, что переход Неймара практически невозможен, утверждает El Chiringuito.

    Ранее в среду El Chiringuito сообщал, что «Барселона» собирается представить Неймара в четверг.

    • L’Equipe писал, что «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара, однако Дембеле отказывается быть частью сделки.
    • «ПСЖ» купил Неймара два года назад у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, входит на испанском телеканале Mega (входит в медиахолдинг Atresmedia). Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +22

      DyadyaWel 48 минут назад

      Вот и прекрасно. Можно наконец выдохнуть.

      0
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      Рейтинг: +1450

      Бухбух 3 часа назад

      Если Неймар не вернется в Барсу, то Дембеле будет в ней персоной нон-грата.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +958

      Борат 3 часа назад

      Они в Спартак хотят!
      Бугага

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4046

      la verdad 3 часа назад

      Уж кого кого, а Дембеле давно пора пнуть под зад

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      Николай71 > la verdad 2 часа назад

      Он подождёт до завершения контракта в Барселоне и уйдет сам, в тот же ПСЖ. За очень хороший заработок)) вот он и противится!!!

      0
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      Рейтинг: +1254

      Karpathian 4 часа назад

      ну умные парни, че сказать)

      1
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      Рейтинг: +8435

      DeStar 4 часа назад

      Осталось подождать до понедельника.. там все успокоится..

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