El Chiringuito: «Барселона» считает переход Неймара почти невозможным из-за Дембеле и Ракитича

Вот и прекрасно. Можно наконец выдохнуть.
Полузащитники «Барселоны» Иван Ракитич и Усман Дембеле отказались переходить в «ПСЖ» в рамках сделки по трансферу французского клуба Неймара.
В связи с этим руководство «Барселоны» считает, что переход Неймара практически невозможен, утверждает El Chiringuito.
Ранее в среду El Chiringuito сообщал, что «Барселона» собирается представить Неймара в четверг.
- L’Equipe писал, что «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара, однако Дембеле отказывается быть частью сделки.
- «ПСЖ» купил Неймара два года назад у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
- Его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.
El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, входит на испанском телеканале Mega (входит в медиахолдинг Atresmedia). Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».