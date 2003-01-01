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    L’Equipe: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара. Дембеле отказывается быть частью сделки

    «ПСЖ» и «Барселона» договорились о переходе нападающего Неймара в каталонский клуб.

    Решено, что каталонцы заплатят за бразильца деньги, а в сделку включат одного или двух игроков «Барсы».

    «ПСЖ» устроило предложение каталонцев, однако полузащитник Усман Дембеле не хочет быть частью сделки и предпочитает остаться в «Барселоне». Парижане ждут официального ответа от «Барселоны» по трансферу в среду или четверг.

    Ранее Дембеле убрал из инстаграма информацию о своей принадлежности к «Барселоне». Сообщалось, что каталонский клуб уже в четверг может объявить о трансфере Неймара.

    • «ПСЖ» купил Неймара два года назад у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5871

      батог 19 минут назад

      Усман по-видимому решил что его считают разменной монетой и обиделся !

      1
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      Рейтинг: +6339

      ivanthebest 40 минут назад

      По мне, этот трансфер может сильно подкосить барсуков. Мало того, что минимум 100 лямов будет доплата, плюс скорее всего Дембеле, которого покупали за 100 лямов, возможно ещё и Семеду уйдёт. Всё вместе получается более 200 лямов. Так ещё и зп у петушка не кислая. И получается что на трио Месси-Неймар-Гризманн в год будет уходить только на их зп более 100 лямов, Карл!!! Это годовой бюджет хорошего европейского клуба. В общем и целом, Барса с хотелками гнома и друзей, сама себя загоняет по финансам в большую з..дницу.

      2
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      Рейтинг: +702

      VVadic > ivanthebest 27 минут назад

      Там один Месси 100млн зарабатывает, + 50 Гризманн, + 50 Неймар - получается поболее 100 млн)

      1
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      Рейтинг: +3223

      dinar7777dinar 1 час назад

      бред какой то !

      1
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      Рейтинг: +880

      mig28 > dinar7777dinar 20 минут назад

      почему же?! Барса вцепилась в возможность вернуть Неймара...не удивлюсь любому раскладу. Месси уж точно не обменяют, а остальных любого могут включить в сделку

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