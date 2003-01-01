L’Equipe: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара. Дембеле отказывается быть частью сделки

«ПСЖ» и «Барселона» договорились о переходе нападающего Неймара в каталонский клуб.

Решено, что каталонцы заплатят за бразильца деньги, а в сделку включат одного или двух игроков «Барсы».

«ПСЖ» устроило предложение каталонцев, однако полузащитник Усман Дембеле не хочет быть частью сделки и предпочитает остаться в «Барселоне». Парижане ждут официального ответа от «Барселоны» по трансферу в среду или четверг.

Ранее Дембеле убрал из инстаграма информацию о своей принадлежности к «Барселоне». Сообщалось, что каталонский клуб уже в четверг может объявить о трансфере Неймара.