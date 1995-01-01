«Локомотив» отказался от идеи проводить матчи ЛЧ в «Лужниках» и сыграет на «РЖД Арене». Самый дешевый пакет билетов – 2900 рублей

Началась билетная кампания «Локомотива» на домашние матчи Лиги чемпионов. Команда осенью сыграет на «РЖД Арене» с «Байером», «Ювентусом» и «Атлетико».

Преимущественное право приобретения билетов имеют владельцы абонементов, а также владельцы клубных карт. Свободная продажа стартует 16 сентября. Самый дешевый пакет билетов на три матча стоит 2900 рублей (верх южной и северной трибун).