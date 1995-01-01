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    «Локомотив» отказался от идеи проводить матчи ЛЧ в «Лужниках» и сыграет на «РЖД Арене». Самый дешевый пакет билетов – 2900 рублей

    Началась билетная кампания «Локомотива» на домашние матчи Лиги чемпионов. Команда осенью сыграет на «РЖД Арене» с «Байером», «Ювентусом» и «Атлетико».

    Преимущественное право приобретения билетов имеют владельцы абонементов, а также владельцы клубных карт. Свободная продажа стартует 16 сентября. Самый дешевый пакет билетов на три матча стоит 2900 рублей (верх южной и северной трибун).

    • Первый матч «Локомотив» проведет в Германии во второй декаде сентября.
    • В прошлом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов россияне заняли последнее место.
    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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