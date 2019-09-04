Ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева рассмотрят в закрытом режиме

Заседание суда по рассмотрению ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева состоится в пятницу.

«Суд будет рассматривать ходатайство об УДО Кокориных и Мамаева 6 сентября в закрытом режиме», – сообщили в пресс-службе ФСИН.