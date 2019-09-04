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    Ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева рассмотрят в закрытом режиме

    Заседание суда по рассмотрению ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева состоится в пятницу.

    «Суд будет рассматривать ходатайство об УДО Кокориных и Мамаева 6 сентября в закрытом режиме», – сообщили в пресс-службе ФСИН.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены в колонии.
    • 2 августа осужденные подали прошение об условно-досрочном освобождении.

    Источник: Sport24

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