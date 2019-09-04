Ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева рассмотрят в закрытом режиме

Заседание суда по рассмотрению ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева состоится в пятницу.
«Суд будет рассматривать ходатайство об УДО Кокориных и Мамаева 6 сентября в закрытом режиме», – сообщили в пресс-службе ФСИН.
- В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- 4 июля все четверо были переведены в колонии.
- 2 августа осужденные подали прошение об условно-досрочном освобождении.