Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    У сборной России новый дизайн автобуса. На бортах представлены фотографии футболистов

    Автобус сборной России претерпел изменения в части внешнего дизайна. Теперь по бортам находятся фотографии футболистов.

    В частности, там представлены Роман Зобнин, Александр Головин, Артем Дзюба. На этом автобусе команда сегодня, 4 сентября, отправилась в аэропорт для вылета в Шотландию на матч пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против сборной Шотландии.

    • Россия занимает в группе второе место.
    • Шотландия отстает на три очка и идет четвертой.
    • Матч начнется в 21:45 по Москве, в России встречу покажет «Первый канал».

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Masteralex 1 минуту назад

      как кто-то перестанет попадать в сборную будут каждый раз перекрашивать?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73613
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru