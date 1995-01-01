У сборной России новый дизайн автобуса. На бортах представлены фотографии футболистов

как кто-то перестанет попадать в сборную будут каждый раз перекрашивать?
Автобус сборной России претерпел изменения в части внешнего дизайна. Теперь по бортам находятся фотографии футболистов.
В частности, там представлены Роман Зобнин, Александр Головин, Артем Дзюба. На этом автобусе команда сегодня, 4 сентября, отправилась в аэропорт для вылета в Шотландию на матч пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против сборной Шотландии.
- Россия занимает в группе второе место.
- Шотландия отстает на три очка и идет четвертой.
- Матч начнется в 21:45 по Москве, в России встречу покажет «Первый канал».